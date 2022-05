Fortnite: Ikonische Rückkehr – Zwei Beliebte Waffen bald wieder im Spiel

Von: Joost Rademacher

In der nächsten Woche werden wieder einmal zwei Waffen für begrenzte Zeit zu Fortnite kommen. Das sind die Wummen und ihre begleitenden Quests.

Cary, North Carolina – In Fortnite wechseln regelmäßig die Waffen auf der Map durch. Mal kommen neue Wummen dazu, mal verschwinden ein paar altbackene Kandidaten in den Tresor. Offenbar will Epic Games in der kommenden Woche zwei alte Bekannte aus dem Tresor holen und wieder in die Lootkisten des Battle Royale stecken. Ingame.de von IPPEN.MEDIA verrät, welche Waffen zurückkommen und wie ihre Quests aussehen.

Name des Spiels Fortnite Release 21. Juli 2017 Publisher Epic Games Entwickler Epic Games, People Can Fly Plattform PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, Android Genre Battle-Royale

Fortnite: Zwei lang verlorene Waffen kehren zurück – Großer Schaden und große Sichtbarkeit

Welche Waffen kommen dazu? Das Arsenal von Fortnite wird in der kommenden Woche um zwei Waffen erweitert, die eingefleischte Fans noch bestens kennen dürften. Die Rail Gun und der Recon Scanner werden ihren Weg zurück ins Battle Royale finden.

Bei ersterer handelt es sich um eine langsam aufladende Einzelschusswaffe, die dafür verheerenden Schaden anrichten kann, während letztere eher als Utility-Gewehr fungiert. Der Recon Scanner verschießt Aufklärungsgranaten, die die Umgebung in einem Radius um ihren Aufschlagpunkt aufdecken.

Fortnite: Zwei altbekannte Waffen kommen nächste Woche zurück ins Spiel © Epic Games (Montage)

Welche Waffen ersetzen sie? Dafür, dass die Rail Gun und der Recon Scanner zurückkehren, müssen allerdings auch zwei Waffen weichen. Vermutlich lösen die beiden neuen Wummen die Kippwelt Minigun und das Kippwelt Gewehr ab, die zuletzt mit Update 20.40 von Fortnite zurückkehrten. Die Kippwelt Waffen sind in Fortnite bis zum 24. Mai verfügbar, danach sollen sie vom Rail-Recon-Duo ersetzt und zurück in den Tresor verbannt werden.

Fortnite: Neue Quests rund um Rail Gun und Recon Scanner

Wie sehen die Quests aus? Zusätzlich zu den neuen Waffen gibt es in Fortnite wieder ein paar Quests, die Fans für extra Erfahrung erfüllen können. Die Aufgaben drehen sich rund um das Spielen mit den Waffen, also müssen Spieler möglichst viel Schaden mit der Rail Gun anrichten oder so viele Gegner wie möglich mit dem Recon Scanner markieren. Noch dazu gibt es aber ein paar Aufgaben, die erfordern, dass man beide Waffen im Tandem miteinander benutzt.

Die Quests zu Rail Gun und Recon Scanner im Überblick:

Verursacht 500 Schaden mit der Rail Gun

Verursacht 2.500 Schaden mit der Rail Gun

Verursacht 10.000 Schaden mit der Rail Gun

Markiert 5 Gegner mit dem Recon Scanner

Markiert 25 Gegner mit dem Recon Scanner

Markiert 100 Gegner mit dem Recon Scanner

Erzielt einen Kopfschuss mit der Rail Gun

Verursacht 500 Schaden aus mindestens 50 Metern Entfernung mit der Rail Gun

Verursacht 500 Schaden an Gegnern, die ihr höchstens 30 Sekunden vorher gescannt habt

Trefft einen Gegner mit einer Recon Scanner Granate

Sammelt einen Recon Scanner und eine Rail Gun im selben Match

Höchstwahrscheinlich werden auch diese Aufgaben wieder zeitlich begrenzt sein. Wer das meiste aus den Quests holen möchte, sollte also innerhalb der Woche nach der Freischaltung der Kniften möglichst viel mit ihnen spielen. Bei den aktuellen Kippwelt Waffen verhält es sich so, dass Fans eine Woche Zeit haben, um die Aufgaben zu erfüllen, bevor die Wummen wieder in den Tresor verschwinden.