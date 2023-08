Forza Motorsport ist der einzige Ort, an dem Autos noch cool sind

Von: Janik Boeck

Auto fahren belastet die Umwelt, den Geldbeutel und manchmal auch die Nerven. Forza Motorsport ist der einzige Ort, an dem Autos noch geil sind.

Köln – Auto fahren macht Spaß, ist ohne schlechtes Gewissen aber eigentlich kaum noch möglich. Klimawandel, Staus, Luftverschmutzung in Städten, Spritkosten, Versicherungskosten, Wertverlust – die Gründe dafür sind mannigfaltig. An einem Ort macht Auto fahren aber noch extrem viel Spaß: Forza Motorsport. Und das geht jetzt auch in feinster Grafik.

Name des Spiels Forza Motorsport Release (Datum der Erstveröffentlichung) Herbst 2023 Publisher (Herausgeber) Microsoft, Xbox Game Studios Serie Forza Motorsport Plattformen Xbox Series X Entwickler Turn 10 Studios Genre Rennsimulation

Forza Motorsport macht Autos geil – Fahren ohne Gewissensbisse

Schlechtes Gewissen beim Fahren: Autos verpesten die Umwelt, verschlechtern die Luftqualität vor allem in Städten und verstopfen selbige. Egal ob im Stau oder auf dem Parkplatz, eigentlich stehen Autos irgendwie immer im Weg. Wer sich privat einen Wagen zulegt, muss für die Anschaffung ordentlich in die Tasche greifen und zahlt dann auch noch Versicherung und Sprit.

Was am Autofahren nervt Hohe Kosten Umweltverschmutzung Stau

Mit anderen Worten, eigentlich lohnt es sich nicht, ein Auto zu besitzen, sofern man nicht weit ab von der Stadt lebt. Immerhin verliert der Wagen mit jedem Kilometer an Wert. Das kann beim Fahren schon mal den Spaß verderben, wenn man sich dessen gewahr wird, was man da gerade macht. Forza Motorsport macht das besser, denn hier gibt es kein schlechtes Gewissen.

Forza Motorsport macht Autos geil – wo Fahren noch Spaß bringt

In Forza Motorsport macht Auto fahren Spaß: Der Fuhrpark von Forza Motorsport ist gigantisch. Das Rennspiel beinhaltet jede Menge Lizenzwagen von BMW, Mercedes, Audi und anderen starken Autoherstellern. Mit anderen Worten, man bekommt hier seinen Traumwagen, ohne sich dafür verschulden zu müssen. Und Sprit muss man für die Schlitten auch nicht zahlen. Der nervige Kostenfaktor fällt also schon mal weg.

Umweltverschutzung gibt es in Forza Motorsport nicht, schließlich verballern die Autos hier keinen Sprit. Dank abgeschaltetem Klimawandel fährt man mit reinem Gewissen über malerische Strecken und kann die Landschaft bewundern. Zumindest, wenn man denn den Blick vom eigenen Wagen lassen kann. Die sehen dank neuer 4K UHD Auflösung, Raytracing und konstanten 60 FPS nämlich umwerfend aus. Forza Motorsport macht Gran Tourismo 7 damit Konkurrenz.

Stau ist in Rennspielen wie Forza Horizon ohnehin kein Faktor. Naja gut, wenn man eine Massenkarambolage zu verantworten hat, kann es schon mal zu etwas stockendem Verkehr kommen. Davon abgesehen, kommt es aber nie zum Stillstand. Wer also endlich mal wieder wirklich Spaß beim Autofahren haben will, kann Forza Motorsport einen Besuch abstatten.