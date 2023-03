Mehr Einrichtung für Raum der Wünsche – Items freischalten in Hogwarts Legacy

Von: Joost Rademacher

Im aktuellen Zauber-RPG kann man mit Beschwörungen den Raum der Wünsche verbessern. Alle dieser Items kann man einfach in der Welt finden.

Hamburg – Wer in Hogwarts Legacy alles sammeln will, um ein Achievement freizuschalten, hat einiges zu tun. Neben zahlreichen Herausforderungen und Nebenbeschäftigungen gibt es auch die Beschwörungen, die für neue Gegenstände im Raum der Wünsche sorgen. 140 dieser Beschwörungen gibt es zu sein, aber es gibt nicht nur einen einzigen Weg, um sie freizuschalten.

Im Grunde sind Beschwörungen wie Möbel, die man nach Belieben in eurem Raum der Wünsche herbeizaubern kann, um ein paar zusätzliche Features freizuschalten oder eure Zeit darin ein wenig angenehmer zu gestalten. Auch die wichtigen Trankstationen gehören zu diesen Beschwörungen.