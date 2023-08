Einfache Tipps für mehr Zygarde Zellen in Pokémon GO

Von: Joost Rademacher

Einfache Tipps für mehr Zygarde Zellen in Pokémon GO © Niantic / The Pokémon Company / Nintendo / ingame.de (Montage)

In Pokémon GO sind Zygarde Zellen aktuell ein heiß gesuchtes Item. Ein Trainer hat jetzt drei Hinweise entdeckt, die die Suche nach den Zellen erleichtern.

San Francisco, Kalifornien – In Pokémon GO gibt es mit dem „Neue Wege“-Event wieder einigen Umbruch. Entwickler Niantic hat für das Mobilegame ein paar neue Pokémon und das Routen-Feature aus dem Ärmel geschüttelt, besonders interessant sind für viele Trainer aber das Monster Zygarde und die Zygarde Zellen, die für seine Formwandlung nötig sind. Jetzt sind ein paar Tipps und Hinweise bekannt geworden, die bei der Suche helfen und mehr Zellen in weniger Zeit einbringen.

Auf Reddit hat sich Nutzer ufovictim mal genauer mit den Spawns der Zygarde Zellen in Pokémon GO beschäftigt. Daraus hat der Account drei wichtige Tipps mitgenommen und mit Trainern im Pokémon-GO-Subreddit geteilt. Diese Tipps können helfen, in Zukunft mehr Zygarde Zellen zu finden.