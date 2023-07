Deutscher Streamer völlig entsetzt von aufdringlichem Fan: „Bei meiner Familie hört jeder Spaß auf“

Von: Josh Großmann

Twitch-Streamer sind ihren Communitys oft sehr nah. Beim deutschen Streamer GamerBrother hat dies nun zu einer eher ungesunden Beziehung geführt.

Herne – Bei etlichen Fans, die deutsche Streamer heutzutage haben, können auch Kandidaten dabei sein, die etwas ernster meinen. Auf Twitch ist Simon Schildgen als GamerBrother bekannt und zeigt Inhalte rund um Fußball, FIFA und Co. Der 25-Jährige hat über 450.000 Follower und Followerinnen von denen einer einen Brief hinterlassen hat, der GamerBrother rot sehen lässt. Er will rechtlich gegen seinen fanatischen Fan vorgehen.

Name Simon Schildgen Bekannt als GamerBrother Geboren 13. Juni 1998 Wohnort Herne Abonnenten auf YouTube 1,05 Millionen (Stand Juli 2023) Follower auf Twitch 450.096 (Stand Juli 2023)

GamerBrother von fantastischem Fan aufgespürt: „Ich bin maximal angeekelt“

Was ist passiert? Auf Twitter teilt GamerBrother einen Brief mit seinen Fans. Ein Zuschauer hat ihn in den Briefkasten seines Elternhauses in Herne geworfen, als er auf dem Weg nach Holland war. Der Inhalt des Briefs ist durchaus lieb gemeint und enthält keinerlei Drohungen oder ähnliches, und dennoch ist der 25-jährige Twitch-Streamer völlig entsetzt. Auch Streamerin Amouranth berichtete von einem Verfolger – dieser konnte geschnappt werden.

Das steht drin: Glücklicherweise behält der Fan nicht für sich, wie er er GamerBrothers Haus gefunden hat: „Vor Jahren hatte es mich interessiert, wo du wohnst, und ich […] hab ich damals mit Google Maps, dem Sonneneinstrahlungswinkel und anhand des Blicks aus deinem Fenster bei irgendeiner Roomtour versucht, eine Theorie aufzustellen. XD“.

Der aufdringliche Fan schien zur der Zeit noch minderjährig zu sein. Doch sei es nun ein „erwachsener Mann“ der „auf die Idee kommt, es ist ein angebrachter Move anhand von Google Maps das Wohnhaus meiner Eltern […] zu stalken“, wie GamerBrother fassungslos auf Twitter schreibt. Damals hat GamerBrother noch im Haus seiner Eltern gewohnt, doch hat er nun sein eigenes Haus in seiner Heimatstadt.

Was ist eine Parasoziale Beziehung? Parasoziale Beziehungen können entstehen, wenn Zuschauer eine starke Verbindung zu Twitch-Streamern aufbauen, obwohl die Streamer sie nicht persönlich kennen. Durch regelmäßiges Zuschauen, Interaktionen und Identifikation entwickeln die Zuschauer eine Art einseitige Beziehung. Dies kann zu einem intensiven emotionalen und sozialen Engagement führen, obwohl die Beziehung asymmetrisch ist und nur online stattfindet.

GamerBrother will rechtlich gegen Fanatiker vorgehen: „Weiß nicht, wie die Chancen stehen“

„Wenn mir das passiert, ist das die eine Sache, aber bei meiner Familie hört jeder Spaß auf“, meint es der deutsche Streamer ernst. Der Verfasser des gruseligen Briefs hat GamerBrother seinen Instagram-Namen hinterlassen – der Streamer bedankt sich. Mit Hilfe der Kontaktdaten will Schildgen nun rechtlich gegen seinen aufdringlichen Fan vorgehen.

Deutscher Twitch-Star seit Jahren von Fan ausspioniert: „Bei meiner Familie hört jeder Spaß auf“ © Twitch: Gamerbrother/Imago (Montage)

Stalker? Auch wenn GamerBrother meint, dass der Fan das Haus seiner Eltern „gestalked“ habe, handelt es sich dabei um den Vorwurf einer Straftat. Zwar lässt sich auch anhand des §238 StGB Nachstellung bzw. Stalking nicht hundertprozentig sagen, wie ein Richter entscheiden würde, doch ist ein wichtiger Bestandteil, dass das Aufsuchen der Nähe „wiederholt“ stattgefunden haben muss.

„Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer einer anderen Person in einer Weise unbefugt nachstellt, die geeignet ist, deren Lebensgestaltung nicht unerheblich zu beeinträchtigen, indem er wiederholt die räumliche Nähe dieser Person aufsucht.“

Sollte der Fan nur einmalig seine Theorie untersucht haben und dabei einen Brief hinterlassen haben, sollten GamerBrother und seine Familie vor dem Fanatiker sicher sein – doch schadet eine Untersuchung des Ganzen auf jeden Fall nicht. Auch die Fans sind entsetzt, wie ernst es manche ihrer Community-Mitmenschen meinen können. Es bleibt nur zu hoffen, dass die lieben Worte im Brief ebenso ernst gemeint waren. YouTuber iBlali hatte auch mit einem Stalker zu kämpfen und schilderte seine Erfahrungen.