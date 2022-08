Gamescom 2022: Die größten Hits von der Indie Arena Booth

Von: Adrienne Murawski

Indies auf der Gamescom: Für 4 kleine Hits lohnt sich Schlange stehen definitiv © Stormind Games/D Pad Studio/Gamescom (Montage)

Auf der Gamescom 2022 gibt es in der Indie Arena Booth über 130 Spiele, die von besuchern getestet werden können. Diese vier Games lohnen sich besonders.

Köln – Die Gamescom 2022 ist endlich wieder live vor Ort und Fans sowie Aussteller können sich in Köln wieder von Angesicht zu Angesicht treffen. Dabei testen Besucher natürlich jede Menge Spiele an. Doch viel große Aussteller haben der Messe in Köln dieses Jahr eine Absage erteilt. Fans müssen aber nicht verzagen, denn dieses Jahr dominieren die Kleinen die Großen. Die Rede ist natürlich von den hunderten Indie Spielen, die auf der Gamescom ausgestellt sind.

ingame.de enthüllt, welche Indie-Spiele der Gamescom 2022 echt was auf dem Kasten haben.

Indie-Games sind Videospiele von kleinen Entwicklern, die eher unbekannt sind. Dadurch haben die Entwickler viel Spielraum und meist kommen die verrücktesten Ideen bei diesen Spielen zum Einsatz. In der Indie Arena Booth auf der Gamescom 2022 gab es hunderte von neuen Titeln, die von den Besuchern getestet werden konnten.