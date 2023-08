Alle Romanzen mit Begleitern in Baldur‘s Gate 3

Alle Romanzen mit Begleitern in Baldur's Gate 3

In Baldur‘s Gate 3 kann man mit jedem Begleiter eine Romanze starten. So kann man Astarion, Karlach, Schattenherz und viele mehr verführen.

Hamburg – In Baldurs Gate 3 hat Larian Studios die ultimative virtuelle Form eines Pen-and-Paper-Rollenspiels erschaffen. Damit meinen wir nicht nur Kämpfe und Quests. Wer jemals ein Spiel wie Dungeons & Dragons gespielt hat, wird wissen, dass es in einer Kampagne nahezu immer etwas schlüpfrig wird. Entsprechend kann man auch in Baldur‘s Gate 3 so ziemlich jeden Begleiter verführen. Wir zeigen, wie manalle Romanzen in Baldur‘s Gate 3 startet und worauf man bei jedem Charakter achten muss.

Gale mag eine wandelnde Zeitbombe und ein Zauberer mit verheerender Macht sein, aber dafür ist er ein verdammt feiner Kerl. Immer mit einem witzigen Spruch auf den Lippen und einem stark ausgprägten Sinn für das Gute, kommt Gale als wohl friedlichster und freundlichster Begleiter in Baldur‘s Gate 3 daher. Wer sich also moralisch gut verhält, sollte einiges an Sympathie von dem Zauberer bekommen.