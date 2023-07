Tornados gegen die Dämonen – Druiden-Build für Diablo 4

Von: Joost Rademacher

Tornados gegen die Dämonen – Druiden-Build für Diablo 4 © Blizzard (Montage)

Als Druide kann man in Diablo 4 zu einem wahren Sturmbeschwörer werden. Hier ist der Level-Guide für den Build des Tornado-Druiden.

Hamburg – Diablo 4 ist endlich gestartet und Spieler stehen wieder vor der Qual der Klassenwahl. Wer sich mit der Natur im Einklang fühlt und die Elemente auf die Horden von Dämonen niedergehen lassen will, kann das am besten mit dem Druiden machen. ingame.de zeigt in diesem Build die richtige Fähigkeit für jedes Level-Up, sodass auch keinen Skill-Punkt verschwendet wird.

Den kompletten Druiden-Build für Diablo 4 finden Sie hier.

In Diablo 4 kehrt der Druide endlich zurück, nachdem er im dritten Teil der Reihe nicht aufgetaucht war, und dieses Mal hat er mächtig Sturm im Gepäck. Als Tornado-Druide kann man das Schlachtfeld mit riesigen Wirbelstürmen beherrschen und die Dämonen mit einer Menge Crowd Control in Schach halten. Dieser starke Build für den Druiden hat nur einen Nachteil, er kann recht wenig Schaden einstecken.