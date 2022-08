Gigantische Pläne für GTA 6 – doch Rockstar Games musste sie wohl schon anpassen

Von: Adrienne Murawski

Gigantische Pläne für GTA 6 – doch Rockstar Games musste sie wohl schon anpassen © Rockstar Games/Discord: DylanTheMeme8650 (Montage)

Für GTA 6 hatte sich Entwickler Rockstar Games einiges ausgedacht. Doch vieles musste wohl wieder gestrichen werden – es war einfach zu groß.

New York – Die Erwartungen an GTA 6 sind gigantisch. Kein Wunder, schließlich warten Fans schon seit vielen Jahren auf die Fortsetzung der beliebten Reihe. Bisher hüllt sich Entwickler Rockstar Games aber in Schweigen. Anfang Februar verkündete das Studio, dass man am nächsten Grand Theft Auto arbeitet. Auf weitere Details warten Fans seitdem vergebens. Doch dank eines ausführlichen und investigativen Artikels wissen Spieler nun mehr. Anscheinend musste Rockstar Games seine Pläne für GTA 6 bedeutend herunterschrauben.

Der Entwickler aus New York tüftelt schon seit Jahren am nächsten großen Teil der beliebten GTA-Reihe. Das war vielen Fans wohl schon lange klar, trotzdem fragen sich viele, wieso der Release von GTA 6 so lange dauert. Laut dem neuesten Artikel von Investigativjournalist Jason Schreier werkelt Rockstar Games bereits seit 2014 am nächsten Grand-Theft-Auto-Titel.