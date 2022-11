God of War Ragnarök: Berserker Grabsteine finden – Alle Fundorte der optionalen Bosse

Von: Joost Rademacher

Teilen

God of War Ragnarök: Berserker Grabsteine finden – Alle Fundorte der optionalen Bosse © Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment

In God of War Ragnarök gibt es Berserker Grabsteine für optionale Bosskämpfe zu finden. Die zehn Grabsteine sind quer durch die neun Reiche verteilt.

Hamburg – In God of War Ragnarök hat Kratos alle Hände voll zu tun. Nicht nur muss der griechische Kriegsgott das Ende der Welt verhindern, es gibt auch noch zahlreiche Nebenbeschäftigungen und Gefallen, die er zu erledigen hat. Einer dieser Gefallen hat den Namen „Eines Königs würdig“ und schickt Kratos auf die Suche nach zehn Grabsteinen, um ihre Berserker-Bosse zu besiegen.

Wo man die Berserker Grabsteine in God of War Ragnarök finden kann, verrät ingame.de.

Mehr zum Thema God of War Ragnarök: Alle Berserker Grabsteine und ihre Fundorte

Wer God of War Ragnarök bis zur Platin-Trophäe spielen will, muss im Übrigen nur einen der Grabsteine finden – nämlich den am Königsgrab. Alle Trophäen von God of War Ragnarök sind in einem eigenen Artikel zu finden, damit man den Fortschritt zur Platin-Trophäe immer im Auge hat – natürlich spoilerfrei.