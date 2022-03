Gran Turismo 7: Erste Tests und Reviews auf Metacritic – Das ist der Wertungsspiegel

Von: Josh Großmann

Gran Turismo 7: Erste Tests und Reviews auf Metacritic – Das ist der Wertungsspiegel © Polyphony Digital/Sony

Grünes Licht für Gran Turismo 7. Schon vor dem Release zeigen die ersten Tests, wie gut das neue Rennspiel ist – das sagt der Wertungsspiegel auf Metacritic.

Tokio, Japan – Aus dem Hause Polyphony Digital kommt der nächste Teil der Reihe. Mit Gran Turismo 7 feiert die Rennsimulation ihren 25. Geburtstag und soll wieder im fotorealistischen Gewand die PlayStation*-Spieler ins Staunen versetzen. Die ersten Tests auf Metacritic zeigen, wie gut Gran Turismo 7 wohl sein wird.

ingame.de enthüllt den Wertungsspiegel von Gran Turismo 7 und wie gut es in den Tests auf Metacritic abschneidet.

Sony* und Polyphony Digital bringen mit Gran Turismo 7 wieder eine Rennsimulation der Extraklasse. Mit einer besonderen Liebe zum Detail werden die Autos, Strecken und alles drumherum so echt wie möglich dargestellt. Doch es steckt noch mehr in Gran Turismo 7 als nur schöne Optik. Gran Turismo 7 erscheint am 04. März für PS4 und PS5*. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA