Warzone: Fortune‘s Keep oder Rebirth Island – diese Karte ist größer

Von: Adrienne Murawski

Mit Season 4 bekommen Fans in Warzone eine weitere, kleine Map: Fortune‘s Keep. Aber ist sie besser als Rebirth Island? Und welche Karte ist größer?

Santa Monica, Kalifornien – Bei Warzone steht die Season 4 vor der Tür. Mit dem Start der neuen Saison werden traditionell allerlei frische Inhalte beim hauseigenen Battle Royale von Call of Duty Einzug halten, darunter auch eine brandneue Map. Diese nennt sich Fortune‘s Keep und wird die zweite kleine Karte bei Warzone. Was dabei aktuell viele Spieler beschäftigt? Wie groß wird sie im Vergleich zu Rebirth Island, der ersten kleinen Map? Und was passiert dann überhaupt mit Rebirth Island?

Rebirth Island ist aktuell die zweite und einzige kleine Karte neben der großen Warzone-Spielwelt Caldera. Diese kleine Map erfreut sich bereits seit ihrer Einführung sehr großer Beliebtheit und ist mit dem Verschwinden der ursprünglichen großen Karte Verdansk und mit der damit einhergehenden Einführung des Nachfolgers Caldera nochmals in der Gunst der Spieler gestiegen.