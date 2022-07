Größter Streamer Deutschlands erzieht seine Katze – versagt zuckersüß

Manfred macht Ärger

EliasN97 resigniert – auf Instagram zeigt sich der größte Streamer Deutschlands bei Erziehungsversuchen seiner Katze Manni, doch versagt auf zuckersüße Weise.

Berlin – Auf Twitch steht Elias „EliasN97“ Nerlich gerade an der Spitze der Nahrungskette. Doch bei Kater Manfred ist die Raubtier-Autorität des 24-Jährigen wohl noch nicht angekommen. Auf Instagram zeigte sich der Streamer am 5. Juli beim Versuch, die süße graue Katze zu erziehen – und scheitert dabei kläglich. Anti-Schleck-Parole: nicht mit Manni.

Anfang 2022 berichtete EliasN97 erstmals vom tierischen Neuzugang im Hause Nerlich. Gemeinsam mit seiner Freundin Melina hatte sich der Twitch-Star zwei kuschlige Britisch-Kurzhaar-Kater in seine Wohnung in Berlin geholt. Fans waren sofort Feuer und Flamme für Manfred (Manni) und Diego. Mehr als doppelt so viele Aufrufe wie andere Videos im ähnlichen Zeitraum (≈ 700.000) konnte der Katzenvlog anhäufen. Doch an der Erziehung hapert es wohl noch.