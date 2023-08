GTA 6: Ende der Hauptstory könnte folgenschwere Entscheidung mit sich bringen

Von: Aileen Udowenko

Rockstar Games hält sich zu GTA 6 immer noch bedeckt. Ein Fan zeigt aber bereits, welche schwere Entscheidung am Ende der Story warten könnte.

New York – Noch immer fehlen offizielle Infos zu GTA 6. Allerdings kamen im Zuge des Mega-Leaks 2022 ein paar Details des Spiels ans Tageslicht. Besonders interessant waren dabei wohl die beiden Protagonisten, die in mehreren Videos von Rockstar Games auftauchten. Sogar über eine Verbindung zum Gangsterpärchen Bonnie und Clyde wurde bereits spekuliert. Ein Fan schätzt den Lauf der Dinge allerdings etwas anders ein und prophezeit bereits eine folgenschwere Entscheidung, die Spielern am Ende der Story bevorstehen könnte.

Name des Spiels Grand Theft Auto VI Release (Datum der Erstveröffentlichung) TBA Publisher Rockstar Games Serie Grand Theft Auto Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC (unbestätigt) Entwickler Rockstar North Genre Open-World, Action-Adventure

GTA 6: Fan zeigt bereits, welche schwere Entscheidung am Ende der Story warten könnte

Die Entscheidung: Durch den Mega Leak zu GTA 6 wurde bekannt, dass Spieler im anstehenden Rockstar-Titel wohl die Möglichkeit haben, gleich mit zwei Protagonisten zu spielen. In den veröffentlichten Files waren auch die Namen der Figuren zu erkennen. Jason uns Lucia sind vermutlich die spielbaren Charaktere in GTA 6. Aufgrund des geleakten Gameplays vermuten bereits viele Fans, dass die Story des Spiels an die Geschichte des Gangster-Paares Bonnie und Clyde angelehnt ist.

Der Mega Leak zu GTA 6 Am 18. September 2022 wurden über 90 Videos zu GTA 6 geleakt, die verschiedene Szenen und Charaktere aus dem anstehenden Blockbuster-Titel zeigten. Bis dato war noch nichts zu dem Spiel bekannt, doch schon kurze Zeit nach der Veröffentlichung des Materials bestätigte Rockstar Games die Echtheit der Dateien. Seither werden die Videos und Screenshots von Fans immer noch genauestens unter die Lupe genommen und interpretiert. Das Besondere – die geleakten Files stammen alle aus einer frühen Version des Spiels aus 2021.

Sollte das stimmen, dann würde die beiden ein bitteres Ende erwarten. Denn Bonnie und Clyde wurden während ihrer Flucht erschossen. Ein Reddit-User vermutet aber ein anderes Ende für die Protagonisten. Auf der Plattform teilt er ein animiertes Video, in denen man die vermeintliche letzte Entscheidung des Spiels sieht. Und hier muss sich der Spieler entscheiden, ob Jason oder Lucia das Zeitliche segnet.

In den kurzen Szenen werden die Protagonisten zuerst fröhlich zusammen in einer Arcade gezeigt, was vermuten lässt, dass die beiden eine Beziehung zueinander aufbauen. Gerüchten zufolge soll GTA 6 so romantisch werden wie noch nie. Doch schon im nächsten Ausschnitt wendet sich das Blatt und Lucia und Jason richten die Waffen aufeinander. Sollte es tatsächlich zu einem ähnlichen Spielverlauf kommen, können wir mit vielen emotionalen Spielszenen rechnen. Rockstar droht aber nicht nur damit, die Herzen der Fans zu brechen, sondern könnte sich auch von einer jahrelangen Tradition in GTA 6 trennen.

GTA 6: Dramatisches Ende im Spiel – So reagieren die Fans

Das sagen Fans: Von den gezeigten Szenen sind viele Fans beeindruckt. Doch nicht alle glauben, dass Rockstar Games wirklich diesen Weg einschlagen würde. Denn schon in GTA 5 mussten sich Spieler innerhalb der letzten Mission des Spiels entscheiden, welche der Charaktere überleben sollen. Das sind weitere Kommentare:

saucyboyee: „Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass einer der beiden sterben wird, da es zu ähnlich zu GTA 5 wäre.“

Borin_Dimension_213: „Ich hoffe es passiert, das gibt mir Detroit Become Human Vibes.“

sladeshied: „Wenn das stimmt, wird es eine dritte Option geben, bei der du beide verschonst und sie ein Team bilden.“

Noch ist nicht klar, wie die Geschichte von GTA 6 tatsächlich aussieht, aber die Vorfreude der Fans ist bereits anhand der Leaks geweckt. Allerdings müssen sich Spieler womöglich noch etwas gedulden, denn Rockstar arbeitet gerade wohl an einem Red Dead Redemption Remaster und dabei könnte GTA 6 etwas auf der Strecke bleiben.