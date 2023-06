GTA 6: Fan demonstriert Wolken-Grafik – So detailreich könnten Flüge werden

Von: Aileen Udowenko

GTA 6 soll grafisch neue Maßstäbe setzen. Und schon jetzt zeigt ein Fan eindrucksvoll, wie schön es über den Wolken von Vice City aussehen könnte.

Hamburg – Wenn man an GTA denkt, kommen vielen wohl als erstes schnelle Autos in den Sinn. Aber einige Transportmittel bringen Spieler auch in die Lüfte. Ein Fan demonstrierte jetzt, dass eine Spritztour mit dem Flugzeug in GTA 6 besonders schön werden könnte. Denn Rockstar Games hat bereits in Read Dead Redemption 2 bewiesen, dass sie sich mit himmlischer Grafik auskennen.

Name des Spiels Grand Theft Auto VI Release (Datum der Erstveröffentlichung) TBA Publisher Rockstar Games Serie Grand Theft Auto Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC (unbestätigt) Entwickler Rockstar North Genre Open-World, Action-Adventure

GTA 6 auf Wolke 7: Fan zeigt eindrucksvoll, wie schön luftige Spritztouren werden

Das gibt es zu sehen: Laut eines Insiders soll GTA 6 Fotorealismus bieten. Und schon in Read Dead Redemption 2 kann sich die Engine von Rockstar Games mehr als sehen lassen. Ein Fan hat sich deshalb in eine Art „Entwickler-Modus“ des Spiels begeben und zeigt eindrucksvoll, was das 2018 erschienene Spiel alles zu bieten hat. Dabei nimmt er die Wolken des Action-Adventures genauer unter die Lupe.

Was ist eine Engine? Unter dem Begriff „Engine“ versteht man sozusagen das Grundgerüst eines Games. Spielphysik, Grafik und Logik innerhalb des Spiels werden mithilfe der Engine bestimmt. Oft kommt bei Entwicklungen die Unity Engine oder die Unreal Engine zum Einsatz. Rockstar Games entwickelt eigene Spiele allerdings mit der Rockstar Advanced Game Engine – kurz RAGE – und soll mit GTA 6 auf die neunte Version dieser zugreifen. RAGE 9 soll „ihrer Zeit voraus“ sein und für atemberaubende Optik sorgen.

Auf Reddit zeigt der User Rtzx1 seinen kleinen Rundflug der Community. Er selber wünscht sich, dass die Grafik in GTA 6 genauso detailreich gestaltet wird. „Ich kann es gar nicht erwarten, durch solche Wolken in GTA 6 zu fliegen“. Durch einen Cloud-Editor passt er die Wolkendichte und -position an und schafft so realistisch aussehende Wetterverhältnisse. Jet-Verfolgungsjagden in GTA 6 könnten somit nochmal deutlich beeindruckender werden als in GTA 5. Hier ist das Video auf Reddit.

So unwahrscheinlich scheint sein Wunsch nicht, denn RDR2 stammt aus derselben Entwicklerschmiede wie das anstehende GTA 6. Mit Sicherheit wurde sich während der Entwicklung also auch an dem Western-Game orientiert. Gerüchten zufolge, diente RDR2 sogar als eine Art Versuchslabor für GTA 6. Denn laut eines Insiders wird neben Vice City auch Kuba als Setting dienen und die Guarma in RDR2 war hierfür wohl der Prototyp.

GTA 6 wird zum Flight Simulator - Fans wollen hoch hinaus

Das sagen Fans: Die Community von GTA 6 ist von den wolkigen Aussichten beeindruckt. Schon jetzt sind sich viele Fans sicher, dass sie eine gehörige Menge der spielzeit wohl nicht auf den Straßen von Vice City, sondern im Himmel über der Stadt verbringen werden. Das sind weitere Kommentare zu dem Post.

sterr_8: „Es wird unglaublich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie spektakulär Verfolgungsjagden in der Luft aussehen werden. Oder wie schön es wird, mit einer Hydra durch diese Wolken zu fliegen und die Natur von Florida zu sehen.“

Ninja_BeameR: „Ich kann mir GTA 6 einfach nicht vorstelle, weil es schon in frühen Entwicklungsphasen so gut aussieht.“

horres181: „Es sieht so gut aus! Auch wenn sie die Wolken ohne Änderungen einfach kopieren würden, wäre ich beeindruckt.“

Wie die Wolken dann tatsächlich in GTA 6 aussehen, ist noch nicht bekannt. Aber im Mega-Leak 2022 zu GTA 6 ließ sich bereits erahnen, dass grafisch einiges auf die Fans zukommen wird. Denn das damals geleakte Material stammt aus einer Entwicklungsphase 2020, der aktuelle Stand dürfte also noch beeindruckender sein. Auch die Wolken in RDR2 sind bereits ein echter Hingucker, dem ganzen setzt Rockstar Games in GTA 6 aber bestimmt noch die Krone auf.