6 Leaks und Details, die für GTA 6 praktisch bestätigt sind

Von: Joost Rademacher

Alle Welt jagt GTA 6 hinterher und wartet gespannt auf handfeste Infos von Rockstar Games. 6 Details und Leaks im neuen GTA sind aber so gut wie sicher.

New York – In beinahe zehn Jahren Wartezeit ist GTA 6 praktisch ein Einhorn unter Videospielen geworden. Rockstar Games hält sein nächstes großes Werk nach GTA 5 und Red Dead Redemption 2 weiter hart unter Verschluss. Das hält die Leute nicht davon ab, zu jeder nur erdenklichen Gelegenheit nach neuen Infos zu suchen. In den letzten Monaten und Jahren sind so immer mehr Leaks an die Öffentlichkeit geraten. Sechs Details zu GTA 6 sind inzwischen nahezu bestätigt, die wir euch hier im Überblick zeigen.

Name des Spiels Grand Theft Auto VI Release (Datum der Erstveröffentlichung) TBA Publisher Rockstar Games Serie Grand Theft Auto Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC (unbestätigt) Entwickler Rockstar North Genre Open-World, Action-Adventure

GTA 6: Leaks und Details der letzten Jahre – das sind die Quellen

Woher stammen die Infos? Alle Leaks und Infos, die wir hier präsentieren, sind im Verlauf der letzten Jahre bekannt geworden. Viele der bisher bekannten Details kommen von Leakern und Insidern, die einen guten Ruf in der Berichterstattung haben. Dazu gehören Leute wie Tez2, Jason Schreier oder Niche Gamer. Andere Infos sind beim großen „Mega“ Leak von GTA 6 im Jahr 2022 verfrüht an die Öffentlichkeit geraten.

Der große GTA 6 Leak von 2022 Am 18. September 2022 ging ein Beben durch das Internet, als über eine halbe Stunde vermeintliches Gameplay-Material von GTA 6 an die Öffentlichkeit geriet. Die Videos und Bilder verbreiteten sich in Windeseile im Internet und sorgten für den wohl größten Leak, seit 2003 der Quellcode von Half-Life 2 vor Release öffentlich wurde. Die Echtheit des GTA-6-Materials wurde von Rockstar Games schließlich bestätigt. Es hieß allerdings auch, dass das Material von einem alten Build von 2021 stamme.

6 Leaks und Details, die für GTA 6 praktisch bestätigt sind © Rockstar Games / unsplash (Montage)

Natürlich ist kein Leak jemals vollständig für bare Münze zu nehmen. Schließlich kann sich das zuständige Entwicklerstudio jederzeit umentscheiden und verschiedene Aspekte eines Spiels über den Haufen schmeißen. Im Fall von GTA 6 werden die Angaben, die wir hier teilen, durch mehrere der genannten Quellen und unabhängig voneinander gestützt. Dass hinter den Leaks ein gewisser Wahrheitsgehalt steckt, wird dadurch umso wahrscheinlicher. Die hier gesammelten Infos hatte zuletzt @QndzyNews bei Twitter (jetzt „X“) geteilt.

GTA 6 Leaks: Das teuerste Spiel aller Zeiten mit super-detaillierten Charakteren

2 Milliarden Dollar Budget: Je leistungsstärker neue Hardware wird, desto teurer wird es, dafür Spiele zu entwickeln. AAA-Videospiele sind in der Produktion mittlerweile ein Unterfangen, das im Budget locker mit Hollywood-Filmen mithält. GTA 6 soll aber selbst die größten Blockbuster in den Schatten stellen.

Angaben von Niche Gamer zufolge soll die Entwicklung des nächsten Grand Theft Auto ganze 2 Milliarden Dollar kosten. Das ist etwa viermal so viel, wie der teuerste Film aller Zeiten, Star Wars: The Force Awakens, gekostet hat. Für Spieler könnte das aber Konsequenzen haben. Laut Niche Gamer könnte GTA 6 zum Release für Fans erschreckend teuer werden.

GTA 6 soll verdammt teuer werden – In der Entwicklung und bei Release © Rockstar Games / Pixabay (Montage)

Zwei Hauptcharaktere: Dieser Leak hält sich schon seit Jahren und wurde durch das veröffentlichte Gameplay-Material nur bestätigt. GTA 6 soll mit zwei spielbaren Hauptcharakteren kommen. Die beiden Protagonisten sollen Jason und Lucia heißen und in einer Art „Bonnie und Clyde“-Story zusammenhängen. Damit hätte GTA 6 auch die erste weibliche Hauptfigur in der Geschichte von Grand Theft Auto.

Realistische NPCs: Die vielen Passanten, die die Straßen von GTA 6 bevölkern werden, sollen so clever wie noch nie werden. Rockstar Games arbeitet wohl daran, die NPCs im Spiel mit neuer Intelligenz auszustatten, damit sie noch realistischer auf den Spieler reagieren können. Ein Patent auf die neue Technologie hat Rockstar Games schon 2020 eingereicht.

GTA 6: Die detaillierteste Map der Reihe und neue Nebenbeschäftigungen

Eine wachsende Map: Nach den Gameplay-Leaks und dem mehrere Jahre alten „Project Americas“-Leak zu GTA 6 scheint es immer sicherer, dass Vice City wieder der Schauplatz der Story sein wird. Dabei soll es aber nicht bleiben. Laut Jason Schreier, einem langjährigen Gaming-Journalisten für Bloomberg, soll die Map von GTA 6 stetig wachsen. Seinen Angaben zufolge hätte Rockstar Games mehrere Städte vorerst aus der Map gestrichen und soll sie nach Release kontinuierlich per DLC nachreichen.

Ein erster Entwurf der möglichen GTA 6 Map zeigt die Ausmaße der Open World. © Twitter: Church of GTA

Mehr begehbare Innenräume: Zur größeren Map von GTA 6 gehört auch mehr Detail und mehr Interaktivität. Wer sich an GTA 5 zurückerinnert, wird bemerken, dass der Löwenanteil aller Gebäude im Spiel nicht begehbar ist. Das soll sich im nächsten Teil wohl ändern. Insider Tez2 sprach Anfang 2022 schon davon, dass in GTA 6 mehr Gebäude denn je begehbar sein sollen. Hotels, Restaurants, Geschäfte und andere Häuser sollen mehr Interaktivität als noch im Vorgänger bieten.

Surfen als neuer Zeitvertreib: GTA 4 hatte Bowling, GTA 5 hatte Triathlons, GTA 6 soll einen eigenen neuen Zeitvertreib bekommen. Passend zum vermuteten Vice-City-Setting soll es wieder mehr Outdoor-Aktivitäten geben, allen voran ist Surfen hoch im Kurs. So eine Nebenbeschäftigung würde gut zur überarbeiteten Wasserphysik passen, die in der neuen RAGE-9-Engine stecken soll.