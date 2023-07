GTA 6 Map zum Release nicht vollständig – soll laut Insider immer weiter wachsen

Von: Aileen Udowenko

GTA 6 soll eine gigantische Map bekommen. Von Rockstar Games gibt es die Karte voll mit amerikanischen Settings aber nicht direkt zum Release.

New York – Laut Leaks soll GTA 6 in Florida spielen. Der Bundesstaat im Südosten der USA soll laut eines Insiders aber nicht der einzige Schauplatz für den anstehenden Blockbuster-Titel von Rockstar Games sein. Die Map des Spiels wird wohl um mehrere Städte erweitert und könnte so gigantische Ausmaße annehmen. Auf die gewaltige Spielwelt müssen Fans zum Release aber noch verzichten.

GTA 6: Map soll enorme Ausmaße bekommen, allerdings nicht direkt zum Release

Das sagt der Leak: Laut Aussagen von Jason Schreier, einem bekannten Videospiel-Journalisten aus den USA, sollte GTA 6 deutlich größer werden als jeder vorherige „Grand Theft Auto“-Teil. In einer frühen Entwicklungsphase plante Rockstar Games, große Bereiche in Nord- und Südamerika im Spiel nachzumodellieren. Ein Insider verriet ihm allerdings, dass das Studio von diesen Plänen abweicht. In einem Bloomberg-Bericht spricht er davon, dass sich für den Release nur noch auf das Vice-City-Setting konzentriert wird.

Diese Annahme stimmt mit weiteren Leaks überein, dass Rockstar ganze Städte aus GTA 6 gestrichen haben soll. Allerdings müssen Fans der Reihe nicht direkt ihre Taschentücher auspacken, denn das Studio hat für den anstehenden Mega-Titel wohl ganz andere Pläne.

Rockstars Plan ist es nun, das Spiel im Laufe der Zeit kontinuierlich zu aktualisieren und regelmäßig neue Missionen und Städte hinzuzufügen, was die Hoffnung der Führungsspitze mit sich bringt, dass es in den letzten Monaten des Spiels weniger Arbeitsstress gibt. Dennoch bleibt die Spielwelt groß, mit mehr Locations als in früheren Grand Theft Auto-Spielen, was sich auf den Zeitplan auswirkt.

Rockstar möchte die Map von GTA 6 nach Jason Schreiers Aussagen also stetig wachsen lassen und um weitere Städte und Landpartien erweitern. Der Twitter-Account „GTA 6 Trailer Countdown“ hat daraufhin ein Konzept erstellt, das zeigt, wie riesig die Karte des Spiels werden könnte. Hierzu wurden alle Settings aus den bisherigen Teilen der Reihe einfach an Vice City angefügt. Eine solche Spielwelt würden wohl den Traum jedes GTA-Fans erfüllen.

GTA 6: Map soll nach Release weitere Städte bekommen – Aber warum?

Deshalb erst nach Release: Grund für die kleinere Map zum Release ist wohl der Anspruch des Studios, auf Crunch-Zeiten für Mitarbeiter zu verzichten und so das Stresslevel während der Entwicklung zu senken. Rockstar Games stand in der Vergangenheit bereits wegen schlechter Arbeitsbedingungen in der Kritik. Mitarbeiter wären demnach zu 6-Tage-Wochen und massig Überstunden gezwungen worden. Mit den Änderungen am Karten-System von GTA 6 soll also ein gesünderes Arbeitsumfeld entstehen.

Was ist Crunch? In der Videospielbranche ist immer wieder von sogenannten Crunch-Zeiten die Rede. Es beschreibt das exzessive Anhäufen von Überstunden, das gerade in der letzten Entwicklungsphase von Spielen für viele Entwickler zum Alltag gehört. Hierbei geht es vor allem um das Einhalten von Deadlines, die ohne die zusätzliche Arbeit nur schwer oder gar nicht zu gewährleisten sind.

Auch wenn sich Jason Schreier in der Vergangenheit immer wieder als vertrauenswürdige Quelle für Leaks aus der gesamten Gaming-Welt herausgestellt hat, kann noch nicht genau gesagt werden, ob Rockstar die Karte stetig erweitern wird. Der Release von GTA 6 könnte sich allerdings verzögern, denn Rockstar arbeitet ebenfalls an dem Remake eines Marken-Klassikers.