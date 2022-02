GTA 6: Rockstar Games bestätigt endlich heiß erwartete Fortsetzung

Von: Joost Rademacher

GTA 6: Rockstar Games bestätigt endlich heiß erwartete Fortsetzung © Rockstar Games

Lebt denn das alte GTA 6 noch? Ja, es lebt noch – Rockstar Games hat GTA 6 endlich bestätigt. Die Fortsetzung der Reihe befindet sich offiziell in Entwicklung.

New York, USA – Was lange währt, wird endlich GTA 6*. Der letzte Teil der GTA*-Reihe geht allmählich auf ein zehnjähriges Jubiläum zu und Fans von Rockstar Games* werden beim Warten auf ein neues Spiel immer ungeduldiger. In den letzten Jahren haben sich immer mehr Leaks* und Gerüchte gehäuft und bald könnte sich endlich herausstellen, was davon völliger Stuss war und wo ein wenig Wahrheit drin steckte. Rockstar hat endlich sein Schweigen gebrochen und die aktive Entwicklung an GTA 6 bestätigt.

Dass Rockstar Games diesen großen Schritt für GTA 6 ankündigt, dürfte bedeuten, dass die Vorproduktion fertig ist. In dieser Phase, die oft vor der aktiven Entwicklung stattfindet, stellen Entwicklerstudios in der Regel sämtliche Konzeptionierung auf die Beine und schreiben Charaktere sowie Story fertig. Diese Schritte sollten also abgeschlossen, oder zumindest in einem fortgeschrittenen Stadium sein. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.