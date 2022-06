GTA 6: Release-Ankündigung in Kürze – Versteckter Hinweis verrät Datum

Von: Adrienne Murawski

Teilen

Zu GTA 6 wissen Fans immer noch nichts Offizielles. Doch nun könnte die Release-Ankündigung von Rockstar Games tatsächlich kurz bevor stehen.

New York – GTA 6* ist ein sagenumwobenes Spiel, das angeblich seit Jahren in Arbeit ist. Laut Gerüchten und vermeintlichen Leaks* werkelt Rockstar Games* bereits seit langer Zeit am nächsten Teil der GTA*-Reihe, verrät aber einfach nichts darüber. Es gab wohl schon hunderte Leaks, die sich allesamt als Fake herausstellten. Wie ingame.de* von IPPEN.MEDIA enthüllt, gibt es nun jedoch Hinweise, dass die Release-Ankündigung von GTA 6 tatsächlich kurz bevorstehen könnte.

Name des Spiels Grand Theft Auto VI Herausgeber Rockstar Games Entwickler Rockstar North (unbestätigt) Serie Grand Theft Auto Genre Open-World, Action Adventure Release TBA

GTA 6: Release-Ankündigung schon bald – Woran tüftelt Rockstar Games gerade?

Wann gibt es News zu GTA 6? „Grand Theft Auto“-Fans auf der ganzen Welt zerbrechen sich seit Jahren den Kopf. Wann erscheint endlich der nächste Teil der Reihe vom Entwickler aus New York? Schließlich ist GTA 5 bereits acht Jahre alt und bald auf drei verschiedenen Konsolengenerationen verfügbar. Wird es da nicht langsam einmal Zeit für etwas Neues? Die meisten Fans können diese Frage klar und deutlich mit „ja“ beantworten. Auch wenn Los Santos dank Online Multiplayer immer wieder neue Dinge und Aktionen bietet, sehnen sich viele doch nach einer brandneuen Geschichte.

Rockstar Games hat bereits neue GTA-Spiele angekündigt, die sind jedoch alles andere als neu. So wird GTA 5 zum dritten Mal releast: im März 2022 für die PS5* sowie Xbox Series X* und S. Außerdem erscheint am 11. November die Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, die die Remaster-Versionen von GTA 3, Vice City und San Andreas auf die aktuellen Spielkonsolen bringt. Trotzdem rätseln Fans, wann nun endlich die GTA 6 Release-Ankündigung stattfinden könnte. Und einige sind sich sicher, dass wir nicht mehr allzu lange darauf warten müssen.

GTA 6: Release-Ankündigung in Kürze? Das spricht dafür

Was spricht für eine Release-Ankündigung von GTA 6? In den vergangenen zwölf Monaten gab es nicht nur etliche Leaks von unbekannten Quellen, sondern auch einige wenige, interessante Spielereien von Rockstar Games. So hatte der Entwickler aus New York das große Cayo-Perico-Update letztes Jahr mit einem kleinen Teaser angekündigt. Darin fanden Fans interessante Easter Eggs, die auf den nächsten GTA-Titel hindeuten sollten.

So sollen Koordinaten das Setting von GTA 6 verraten* haben. Gab man diese Koordinaten auf Google Maps ein, kam man an einer verschlungenen Straße in Virginia heraus, die aussah, wie die Zahl sechs in römischen Zahlen. Fans waren sich schnell einig, dass dies kein Zufall sein konnte, schließlich beginnt auch Virginia mit den römischen Buchstaben für die Zahl sechs.

GTA 6: Release-Ankündigung in Kürze – Versteckter Hinweis verrät Datum © Rockstar Games/GTA Forums: Gtamann123/pixabay (Montage)

An welchem Datum soll der GTA 6 Release angekündigt werden? Kurz danach hatte Rockstar Games auch ein neues Fahrzeug in GTA Online angekündigt: den Vetir. Das Besondere am Wagen war die Schrift, die Rockstar dafür benutzt hatte. Die Schrift zerteilt die Buchstaben in einzelne Fragmente, sodass man im Vetir auch „VI: 7.11“ lesen kann. Viele Fans gehen daher nun davon aus, dass die Release-Ankündigung zu GTA 6 mit dem Vetir geteasert* wurde und am 7. November passiert. Damit würde der Entwickler aus New York nur wenige Tage vor dem Release der GTA Trilogy auch noch den Release von GTA 6 bekannt geben.

Falls das wirklich geschehen sollte, brauchen Fans vermutlich trotzdem noch sehr viel Geduld bis zum tatsächlichen Release von GTA 6. GTA 5 wurde gut zwei Jahre vor dem eigentlichen Release durch einen Tweet vom Entwickler angekündigt. Es ist also davon auszugehen, dass auch GTA 6 nach einer Ankündigung noch einige Zeit brauchen wird, bis es dann auf dem Markt erscheint. Fans sollten den 7. November aber fest im Blick behalten – man weiß nie, was Rockstar so plant.