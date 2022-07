GTA 6 bekommt erstmals Protagonistin – bekannter Insider sorgt für Überraschung

Von: Adrienne Murawski

GTA 6 bekommt erstmals Protagonistin – bekannter Insider sorgt für Überraschung © Imago/Unsplash/Reddit: MaNu9564 (Montage)

Es gibt neue Informationen zu GTA 6, dank des Investigativjournalisten Jason Schreier. Die Neuigkeiten scheinen einen vier Jahre alten Leak zu bestätigen.

New York – Zu GTA 6 gibt es Gerüchte wie Sand am Meer. Eine Zeit lang schienen sich angebliche Insider und Leaker regelrecht übertrumpfen zu wollen oder bauten ältere Leaks einfach weiter aus. Doch ein vier Jahre alter Leak scheint sich nun zu bewahrheiten. Wie Bloomberg-Reporter Jason Schreier berichtet, liegt der Project Americas Leak wohl gleich bei mehreren Dingen goldrichtig.

Anfang 2018 tauchte der Leak „Project Americas“ erstmals auf und berichtete von drei Hauptcharakteren in GTA 6 – darunter auch eine Frau. Laut Project Americas sollte „Rose“ südamerikanischer Herkunft sein, also aus der Latinx-Community. Die zwei andere beiden Charaktere sollen zwei Männer sein – ein Freund und Roses Bruder.