GTA 6: Fans wünschen sich Map mit allen Locations aus vorherigen Spielen

Von: Adrienne Murawski

Teilen

GTA 6: Fans wünschen sich Map mit allen Locations aus vorherigen Spielen © Panthermedia/YAY Images/IMAGO/Reddit: MaNu9564 (Montage)

Die Träume und Wünsche von Fans an GTA 6 scheinen unendlich zu sein. Nun feiert die Community einen Map-Vorschlag, der alle bekannten Städte beinhaltet.

New York – Der Entwickler Rockstar Games tüftelt bereits schwer an GTA 6. Das bestätigte das Entwicklerstudio Anfang Februar 2022 und ließ Fans vor Verzückung wohl laut aufschreien. Doch seitdem ist es still um den nächsten GTA-Titel geworden. Fans wissen bisher weder, wann das Spiel erscheinen soll, noch irgendwelche Details zu Story und Setting. Nicht mal ein Trailer wurde bisher gezeigt. Auf Reddit hat ein User nun jedoch eine grandiose Idee zu GTA 6, die bei vielen Fans Anklang findet.

ingame.de zeigt, wie sehr Fans die GTA 6 Map mit allen bekannten Städten lieben.

Der Entwickler aus New York schweigt bedächtig zu GTA 6. Das hält die Fans jedoch nicht davon ab, selber kreativ zu werden und sich eigene Maps und Settings auszudenken. Der Fan-Favorit ist dabei ganz klar: GTA 6 soll in Vice City spielen. Das besagt schon der berühmt-berüchtigte GTA 6 Project Americas Leak, auf dem wohl viele angebliche Leaks basieren.