GTA 6: Hauptcharaktere sind Geschwister – Neue Informationen zur Story

Von: Adrienne Murawski

Teilen

GTA 6: Neue Hinweise zur Story – Hauptcharaktere sollen Geschwister sein © Rockstar Games/Reddit: Manu9564 (Montage)

Zu GTA 6 gibt es immer mehr Gerüchte. Nun teilte ein Insider neue Informationen mit den Fans. Anscheinend handelt es sich bei den Hauptcharakteren um Geschwister.

New York – In der Popkultur gibt es zahlreiche Geschwister-Paare, die bei kriminellen Geschichten gemeinsame Sache gemacht haben. So ergaunern sich die Daltons Geld in Lucky Luke und die Panzerknacker sorgen für jede Menge Furore bei Donald Duck. Eine ähnliche Story können Fans wohl auch in GTA 6* von Rockstar Games* erleben. Wie ein Insider verrät, soll es sich im nächsten GTA*-Ableger um ein Geschwister-Paar drehen, die krumme Dinger abziehen.

ingame.de* enthüllt, welche Informationen der Insider zur Story und den Charakteren in GTA 6 geteilt hat.

Mehr zum Thema GTA 6: Neue Hinweise zur Story – Hauptcharaktere sollen Geschwister sein

Zurzeit kursieren allerlei Gerüchte zu GTA 6, obwohl der Entwickler aus New York kein weiteres Wort über den nächsten Ableger der beliebten Reihe verloren hat. Vonseiten des Entwicklers hieß es Anfang Februar lediglich, dass der nächste Titel in Arbeit sei. Seitdem: Stille. Doch in den letzten Wochen machen immer mehr Leaks die Runde und geben Fans mögliche Anhaltspunkte, wo Grand Theft Auto VI spielen könnte. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.