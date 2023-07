GTA 6 könnte neues Haar-Feature bekommen

GTA 6 soll mit seiner Grafik neue Maßstäbe setzen. Rockstar Games beauftragte jetzt ein Forscherteam, dass dafür zumindest bei den Haaren sorgen soll.

New York – GTA 6 soll bereits seit zehn Jahren in der Entwicklung stecken. Da wundert es nicht, dass die Erwartungen der Spieler an Rockstar Games dementsprechend hoch sind. Bisher gibt es trotzdem noch keine offiziellen Informationen seitens des Entwicklers. Allerdings lässt jetzt ein Forschungsteam darauf schließen, dass der Realismus-Regler im anstehenden GTA-Teil ordentlich nach oben gedreht wird und dafür sind vor alle Haare verantwortlich.

Ein Insider verriet bereits, dass GTA 6 mit dessen Grafik neue Maßstäbe in der Gaming-Industrie setzen will. Das könnte sich jetzt vor allem in haarigen Details zeigen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Denn heutzutage scheitern Entwickler und Film-Sudios noch immer an der realistischen Darstellung von Haaren und das sorgt gerade in Videospielen oft für einen Bruch in der immersiven Atmosphäre.