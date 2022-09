GTA 6: Nach Leak-Welle – Rockstar-Insider bestätigt Echtheit der Videos

Albtraum für Rockstar Games

Von Aileen Udowenko schließen

Am Wochenende gab es einen Mega-Leak zu GTA 6. Ein Rockstar-Insider bestätigte nun, dass die geleakten Videos echtes Material aus der Entwicklung zeigen.

New York, USA – Beim Entwicklerstudio Rockstar Games herrscht gerade Alarmstufe Rot. Denn am Wochenende schaffte es ein Hacker sich den Source Code von GTA 6 unter den Nagel zu reißen. Daraufhin wurden auf Twitter über 20 Videos des vermeintlichen Gameplays des heißersehnten GTA 5 Nachfolgers geleakt. Fans der Reihe gerieten komplett in Aufruhr und es entbrannte eine Diskussion um die Echtheit der Leaks. Doch ein Insider bestätigte nun, was schon viele erwartet hatten.

ingame.de verrät, was zur Echtheit der Leaks zu GTA 6 bekannt ist.

Lesen Sie auch GTA 6: Diesmal stimmt’s wirklich – Rockstar-Insider bestätigt Echtheit des Mega-Leaks GTA 6: Diesmal stimmt’s wirklich – Rockstar-Insider bestätigt Echtheit des Mega-Leaks

Leaks dieses immensen Ausmaßes könnten auch über Rockstar Games hinaus weitreichende Folgen für die Gaming-Industrie bedeuten, und leider wohl keine guten. Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Geschehnisse rund um die Mega-Leaks zu GTA 6 weiter entwickeln.