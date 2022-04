GTA Online bald mit Liberty City – Insider erklärt, wie neue Karte ausschauen soll

Von: Adrienne Murawski

Teilen

GTA Online bald mit Liberty City – Insider erklärt, wie neue Karte ausschauen soll © Christina Horsten/dpa/Rockstar Games (Montage)

Schon bald können GTA Online Spieler wohl Liberty City erkunden. Nun erklärt ein Insider, wie die Karte im Spiel genau aussehen soll.

New York – Auch nach über acht Jahren spielen noch immer tausende von Fans GTA* 5 Online von Rockstar Games*. Das Spiel zieht die Fans noch immer in seinen Bann und begeistert Spieler und Spielerinnen. Deswegen versorgt der Entwickler aus New York das Game auch immer noch mit regelmäßigen großen und kleinen Updates. Für das nächste große Update in GTA Online sollen Fans wohl eine Expansion nach Liberty City bekommen.

ingame.de* verrät, wie Liberty City in GTA Online aussehen soll.

Mehr zum Thema GTA Online: Leaker erklärt, wie sich Liberty City Map vom Original unterscheiden wird

Zurzeit tauchen fast täglich neue Gerüchte und Leaks* zu GTA 6* und GTA Online auf. Welche Leaks stimmen und welche nicht, kann nicht gesagt werden. Es kann auch nicht eindeutig gesagt werden, ob die GTA 6 Leaks tatsächlich vom nächsten großen Titel des Grand-Theft-Auto-Franchises stammen oder nicht doch in GTA Online Anwendung finden. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.