GTA Online: Legendäre Strecke aus Mario Kart jetzt im Spiel

Von: Adrienne Murawski

GTA Online: Legendäre Strecke aus Mario Kart jetzt im Spiel © Nintendo/Rockstar Games (Montage)

Wer Mario Kart kennt, kennt auch die Rainbow-Road-Strecke. Die wohl meistgehasste Rennstrecke gibt es nun auch in GTA Online zu entdecken.

New York – Jeder kennt wohl die berühmteste Strecke aus Mario Kart: die Regenbogen-Strecke. Im Nintendo-Spiel heißt die Strecke offiziell Regenbogen-Boulevard bzw. auf Englisch Rainbow Road. Zu der bunten Strecke haben die meisten Fans wohl eine absolute Hassliebe entwickelt, denn sie macht zwar durchaus Spaß, ist aber extrem schwer. Nun haben Fans die bekannte Mario-Kart-Strecke in GTA Online nachgebaut.

ingame.de verrät, wie man die meistgehasste Mario-Kart-Strecke in GTA Online spielen kann.

In GTA Online gibt es allerlei Rennstrecken zu entdecken, für die man am besten die schnellsten Autos 2022 in GTA Online parat haben sollte. Nun können Spieler eine der meistgehassten und bekanntesten Rennstrecken aus einem ganz anderen Spiel auch im Multiplayer von Rockstar Games erleben. Fans haben nämlich die berühmte Rainbow Road aus Mario Kart in GTA Online nachgebaut.