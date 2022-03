GTA Online: Rockstar Games kündigt GTA Plus an – Ein VIP-Abo für Next-Gen-Konsolen

Von: Sven Galitzki

GTA Online bekommt bald ein VIP-Abo – GTA Plus © Rockstar Games

Rockstar Games hat mit GTA Plus überraschend eine Art VIP-Abo-Modell für die Next-Gen-Version von GTA Online angekündigt. Alles zum Preis, Start-Datum und Boni.

New York, USA – Auch wenn GTA 6* bereits in Arbeit ist, so schraubt Rockstar Games* noch immer fleißig an GTA* Online und stellt dafür regelmäßig neue Updates und frische Inhalte zur Verfügung. Schließlich ist GTA 5 auch mehr als acht Jahre nach Release immer noch eines der weltweit meistverkauften Spiele und der Multiplayer-Part GTA Online spielt dabei eine entscheidende Rolle. Hier schlagen die Entwickler nun aber einen komplett neuen Weg ein. So wurde jetzt überraschend ein neues Abo für GTA Online angekündigt – mit dem Namen GTA Plus (GTA+).

Auch Rockstar Games orientiert sich jetzt also spürbar an anderen erfolgreichen Service-Games wie Fortnite oder der „Call of Duty"-Reihe, die in Form ihrer Battle oder Season Passes ebenfalls regelmäßig optionale Zusatz-Inhalte für spendable Fans bieten.