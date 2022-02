GTA Online: Update bringt vergessene Hauptcharaktere zurück ins Spiel

Von: Adrienne Murawski

GTA Online: Rockstar Games serviert Content-Update mit Franklin und Lamar © Rockstar Games (Montage)

In GTA Online dürfen sich Fans schon wieder über neue Inhalte freuen. Diesmal geht es auf Mission mit einem ikonischen Duo aus GTA V.

New York – Rockstar Games* überrascht erneut seine Fans. Nur eine Woche nach der spontanen Ankündigung von GTA 6*, veröffentlicht der Entwickler aus New York ein neues Content-Update für GTA* Online. Darin können Fans das Dreamteam aus GTA V auf eine spannende Mission begleiten.

ingame.de* verrät, was sich hinter der neuen Story Short Trips in GTA Online verbirgt.

Short Trips ist ein neues Content-Update, bei dem Spieler in GTA Online erneut Missionen mit Franklin und Lamar erleben – dem Dreamteam aus alten Tagen. Während Franklin sesshaft geworden ist, hat Lamar sich weiter dem Drogenrausch hingegeben. Doch mittlerweile hat er sich sogar sein eigenes Marijuana-Geschäft aufgebaut, das nicht so ganz laufen will. Also holt er sich Franklin ins Boot, schließlich schuldet dieser Lamar noch ein paar Gefallen. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.