GTA Online – Sommer-Update bringt nicht den erhofften Nerf, Fans sind sauer

Von: Daniel Neubert

GTA Online bekommt endlich das Sommer-Update. Neben frischem Content gibt es viele kleine Verbesserungen. Nur eine Änderung geht den Fans nicht weit genug und sorgt für Enttäuschung.

New York – GTA Online ist der Dauerbrenner von Rockstar Games. Mit regelmäßigen Updates hält der Publisher das Spiel für PC und Konsolen frisch und sorgt für neue Inhalte. Im neusten Sommer-Update sollte auch endlich ein viel zu mächtiges Fahrzeug abgeschwächt werden, das von Trollen Griefern gerne verwendet wurde, um andere Spieler zu nerven. Allerdings scheint der Unterschied kaum spürbar, die Fans reagieren daraufhin sauer.

Das Schwebe-Motorrad in GTA Online, welches auf den Namen Oppressor MK II hört, ist wohl das von Fans am meisten gehasste Fahrzeug in ganz GTA Online. Das Fahrzeug wird liebend gerne von Trollen genutzt, um anderen Spielern den Spaß an der Online-Open World zu verderben.