GTA Online: Spieler zeigt genialen Trick – verdient in zwei Wochen 100 Millionen

Von: Adrienne Murawski

GTA Online: Spieler zeigt genialen Trick – verdient in zwei Wochen 100 Millionen © Rockstar Games/pixabay (Montage)

In GTA Online gibt es zahllose Möglichkeiten, um Geld zu verdienen. Ein Spieler zeigt nun, wie man in wenigen Wochen ganze 100 Millionen anhäufen kann.

New York – GTA Online hat mittlerweile schon acht Jahre auf dem Buckel, trotzdem zocken manche Fans noch immer jeden Tag ihr geliebtes Spiel. Schließlich wollen einige zu Multimilliardären werden und dafür muss man ordentlich Geld scheffeln. Das schafft man mit den unterschiedlichsten Aktivitäten, die mal mehr, mal weniger Kohle einbringen. Ein Fan hat nun aber die eigene irrwitzige Routine mit anderen Spielern geteilt und verrät, wie man in zwei Wochen 100 Millionen Dollar in GTA Online verdienen kann.

Es gibt viele Wege, um in GTA Online schnell Geld zu verdienen. Die meisten Spieler kommen auf diesen Wegen aber vielleicht auf einige Millionen pro Woche. Auf Reddit teilte nun ein Spieler seine Methode, mit der er 100 Millionen GTA-Dollar in wenigen Wochen verdient.