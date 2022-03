GTA 5: PS5 und Xbox Series X Upgrade – Alles zu Preload und Startzeit

Von: Adrienne Murawski

Teilen

GTA 5: PS5 und Xbox Series X Upgrade – Alles zu Preload und Startzeit © Rockstar Games/Sony (Montage)

Am 15. März erscheint GTA 5 für die PS5, Xbox Series X und Series S. Bereits jetzt können Fans das Next-Gen-Update vorbestellen. Dann startet der Preload.

New York – Rockstar Games* veröffentlicht in Kürze GTA 5 für die PS5* und Xbox Series X*. Das Next-Gen-Upgrade hätte eigentlich bereits im November fertig sein sollen, musste aber verschoben werden. Nun erscheint es endlich für die neueste Konsolengeneration am 15. März 2022. Schon jetzt können Fans GTA* 5 für die PS5* und Xbox Series X vorbestellen.

ingame.de* verrät, was Spieler zu Preload, Downloadgröße und Startzeit wissen müssen.

Mehr zum Thema GTA 5 für PS5 und Xbox Series X: Preload, Downloadgröße und Startzeit

Der Release von GTA 5 für PS5 und Xbox Series X ist für Dienstag, den 15. März, geplant. Vermutlich schaltet der Entwickler aus New York das Spiel um Mitternacht in den verschiedenen Ländern frei. Ab dann können Fans GTA 5 endlich in drei verschiedenen Grafikmodi und mit vielen weiteren technischen Verbesserungen zocken. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.