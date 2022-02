GTA 6: Riesige Map und kürzere Ladezeiten – Patent verspricht Großes

Ein neues Patent von Rockstar Games zu GTA 6 lässt Fans hoffen. Laut diesem könnte der nächste Titel eine riesige Map und kürzere Ladezeiten bekommen.

New York – GTA* Online dominiert noch immer die Gaming-Landschaft und das, obwohl das Spiel nun bereits knapp neun Jahre alt ist. Denn Grand Theft Auto 5 erschien zum ersten Mal 2013, der Online-Multiplayer sollte einen Monat später folgen. Fans warten natürlich gespannt auf Nachrichten und Neuigkeiten zu GTA 6*, an dem Entwickler Rockstar Games* bereits werkelt. Inzwischen gibt es neue Informationen, direkt aus dem Entwicklerstudio selbst. Ein kürzlich aufgetauchtes Patent lässt Fans auf eine riesige Map in GTA 6 hoffen.

Take-Two, die Mutterfirma von Rockstar Games, hat eine neue Anmeldung für ein Patent eingereicht, das bereits 2017 angemeldet wurde. Der Konzern aus New York scheint an einem innovativen Lobby-System für seine Multiplayer-Titel zu arbeiten. Das Patent könnte also Anwendung in GTA Online finden.