GTA 6: Rockstar Games plaudert aus dem Nähkästchen – Release näher als gedacht?

Von: Adrienne Murawski

GTA 6: Rockstar Games plaudert aus dem Nähkästchen – Release näher als gedacht? © Rockstar Games/Reddit: MaNu9564 (Montage)

GTA 6 befindet sich in Entwicklung – das gab Rockstar Games offiziell zu. Nun bleibt die Frage, wann das Spiel releast wird. Ein Investorencall könnte Aufschluss geben.

New York – Regelmäßig müssen große Gaming-Publisher ihren Investoren Rede und Antwort stehen. Das tun sie in sogenannten Investorencalls, die meist zum Ende eines Quartals stattfinden. Auch Take-Two, der Mutterkonzern von Entwickler Rockstar Games*, hatte am 7. Februar 2022 einen Investorencall und teilte dort Details zu Einnahmen und geplanten Umsätzen. Diese Einblicke könnten auf einen baldigen Release von GTA 6* hindeuten.

In regelmäßigen Abständen informiert Take-Two, mit Sitz in New York, seine Investoren, was der Publisher so vorhat und welche Ziele bereits erreicht wurden. Meistens finden diese sogenannten Investorencalls alle drei Monate statt und geben jedes Quartal Einblick in die Geschäfte. Am 7. Februar 2022 hat Take-Two seinen Investorencall für das dritte Quartal des Umsatzjahres 2022 gegeben. Dort gaben Prognosen einen Einblick in das mögliche Release-Fenster von Grand Theft Auto 6.