GTA 6: San Francisco, Tokio und Vice City – Diese Settings wünschen sich Fans

Von: Adrienne Murawski

GTA 6: Vice City, Kolumbien oder Detroit – Das wünscht ihr euch als nächstes Setting © McPHOTO/IMAGO/Rokstar Games (Montage)

Bisher wissen Fans noch nichts über das Setting von GTA 6. Das hält sie jedoch nicht vom Träumen und Spekulieren ab. Diese Städte werden gewünscht.

New York – GTA 6* kommt. Das wissen Fans seit einigen Monaten mit ziemlicher Sicherheit, schließlich hat Entwickler Rockstar Games* die Arbeit am nächsten Grand-Theft-Auto-Titel offiziell bestätigt. Die Ankündigung erfolgte zwar im kleinen Rahmen, doch den wachsamen Augen der Fans entging sie nicht. Nun warten sie gespannt auf weitere Informationen zu GTA* 6: einen Trailer*, ein Release-Datum oder wenigstens Neuigkeiten zum Setting.

ingame.de* verrät, welches Setting sich Fans für GTA 6 von Rockstar Games wünschen.

Offiziell ist nicht wirklich viel zu GTA 6 bekannt, außer, dass der Entwickler aus New York bereits daran arbeitet. Das war aber die letzten Jahre schon ein offenes Geheimnis in der Gaming-Szene und es war nur eine Frage der Zeit, bis Rockstar Games es endlich offiziell verkünden würde. Nachdem die Ankündigung zu GTA 6 Anfang Februar erfolgte, fragen sich nun viele Fans, was der nächste große Grand-Theft-Auto-Titel beinhalten könnte. Die Wünsche reichen dabei von San Francisco bis nach Tokio.