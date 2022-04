GTA 6 soll neue Stadt als Handlungsspielort bekommen

Von: Adrienne Murawski

GTA 6 soll neue Stadt als Handlungsspielort bekommen © Panthermedia/IMAGO/Rockstar Games/ Reddit: Lord_Towelie (Montage)

Bisher ist nicht viel zu GTA 6 von Rockstar Games bekannt. Nun wird gemunkelt, dass Fans eine brandneue Stadt im nächsten Titel erkunden dürfen.

New York – Bisher ist wenig zum nächsten GTA*-Titel von Rockstar Games* bekannt. Offiziell wissen Fans nur, dass sich GTA 6* aktuell in Entwicklung befindet. Zum Release ist hingegen noch nichts bekannt. Auch einen Trailer haben Fans bisher nicht zu Gesicht bekommen. Dafür geben zahlreiche Insider aber jede Menge neue Informationen zu GTA 6 preis. So soll das Setting von GTA 6 endlich eine neue US-amerikanische Stadt einführen, die Fans des Entwicklers kennen sollten.

ingame.de* enthüllt, in welcher neuen US-Stadt GTA 6 angeblich spielen soll.

Aktuell scheint die Gerüchteküche zu GTA 6 überzulaufen. Quasi täglich tauchen neue Leaks zum nächsten GTA-Ableger des New Yorker Entwicklers auf. Nun gibt es weitere Hinweise auf das mögliche Setting in GTA 6. Fans sollen in eine bekannte Stadt reisen können, die schon öfter in Grand Theft Auto erwähnt wurde. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.