GTA 6 soll wieder drei Hauptcharaktere bekommen – darunter wohl auch eine Polizistin

Von: Adrienne Murawski

GTA 6 soll wieder drei Hauptcharaktere bekommen – darunter wohl auch eine Polizistin © Rockstar Games/Reddit: Lord_Towelie (Montage)

Zu GTA 6 gibt es Gerüchte wie Sand am Meer. Nun verspricht ein Leak wieder drei Hauptcharaktere für den nächsten Titel von Rockstar Games, darunter auch eine Frau.

New York – Fans reißen sich um jede noch so kleine Neuigkeit oder Information zu GTA 6*, auch wenn diese noch gar nicht offiziell bestätigt ist. Und so machen aktuell zahlreiche Leaks* die Runde und versprechen großartige Sachen für den nächsten großen Titel von Rockstar Games*. Ob diese Behauptungen sich bewahrheiten, ist unklar. Fans diskutieren aktuell trotzdem über den letzten großen Leak. In diesem wird behauptet, dass wieder drei Protagonisten in GTA* 6 spielbar sind – einer davon ist wohl eine Frau.

Zu GTA 6 gibt es bereits unzählige Gerüchte, vermeintliche Leaks und Theorien. So stellte ein Fan bereits 2020 eine Theorie auf, die einen weiblichen Hauptcharakter in GTA 6 plausibel erschienen ließ – sofern dieser eine Polizistin verkörpern würde. Laut einem kürzlichen Leak könnte diese Theorie vom Entwickler aus New York wohl tatsächlich umgesetzt werden. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.