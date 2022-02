GTA 6: Trailer soll bald kommen – Fans fordern erste Einblicke ins Spiel

Von: Adrienne Murawski

GTA 6: Trailer soll bald kommen – Fans wollen erste Einblicke ins Spiel © Rockstar Games/Reddit: MaNu9564 (Montage)

Rockstar Games hat ausgehungerte Fans erlöst und endlich die Entwicklung von GTA 6 bestätigt. Nun warten Fans auf erste Einblicke ins Blockbuster-Spiel.

New York – Es war die Nachricht des Tages, die Fans aus allen Ecken der Welt vor Freude aufschreien ließ. Am Freitag, dem 4. Februar, verkündete Rockstar Games* aus dem Nichts, dass die Entwicklung von GTA 6* tatsächlich schon begonnen hat. Zuvor hatten sich viele Fans bereits jahrelang gefragt, ob der nächste Titel der beliebten „Grand Theft Auto“-Reihe überhaupt noch erscheinen würde. Nach der freudigen Nachricht haben Fans nun viele weitere Fragen zum Release von GTA* 6, z. B. wann man endlich einen Blick ins Spiel werfen kann.

Wie ingame.de* verrät, soll ein erster Trailer von GTA 6 schon in Kürze der Ankündigung folgen.

Endlich ist die Katze aus dem Sack. Nach etlichen Jahren, die Fans vergeblich auf Informationen gewartet haben, hat Rockstar Games die Entwicklung von GTA 6 bestätigt. Laut eigenen Angaben hat der Entwickler aus New York schon längst mit der Arbeit am nächsten Titel begonnen – die Vorproduktion des Spiels sollte also bereits abgeschlossen sein. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.