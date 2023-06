Hälfte aller Gamer sind weiblich – und Männer wollen es nicht glauben

Von: Ömer Kayali

Teilen

Studien belegen, dass rund die Hälfte aller Gamer weiblich sind. Doch viele Männer weigern sich hartnäckig, dies anzuerkennen und reagieren ignorant.

Hamburg – Das typische Bild eines Gamers ist noch immer klischeebehaftet. Viele Leute stellen sich darunter einen nerdigen, männlichen Spieler vor, der täglich im dunklen Kämmerchen stundenlang vor der Konsole oder dem PC sitzt. Hobbies außer Videospiele? Hat er keine. Traurigerweise stellen sich die Gaming-Fans ihre Artgenossen selbst meistens genauso vor und wollen nicht wahrhaben, dass die Hälfte aller Gamer tatsächlich weiblich sind – obwohl Studien das sogar beweisen. Ihre Reaktion auf diese Statistik ist aber einfach nur traurig.

Rund die Hälfte aller Gamer sind Frauen – männliche Spieler wollen es nicht wahrhaben

Was ist passiert? Mat Piscatella ist Analyst für die Videospielbranche beim Marktforschungs-Unternehmen Circana. Er twitterte einige neu veröffentlichte Daten seiner Firma darüber, wer in den Vereinigten Staaten Videospiele kauft und spielt. Die Zahlen zeigen auf, dass geschlechterspezifisch keine deutliche Mehrheit besteht und Frauen in den meisten Bereichen rund die Hälfte der Gamer ausmachen. Piscatella nennt einige Beispiele:

52 Prozent der Nintendo Switch-Besitzer sind Frauen

41 Prozent der PS5-Besitzer sind Frauen

45 Prozent der Xbox Series X/S-Besitzer sind Frauen

47 Prozent der Konsolen-Spieler sind Frauen

50 Prozent der PC-Spieler sind Frauen

54 Prozent der Spieler von Mobile Games sind Frauen

Im Vergleich zum Vorjahr seien diese Statistiken zudem um jeweils 1 Prozent gestiegen. Andere Studien beweisen ebenfalls, dass der Trend sich in diese Richtung entwickelt – nicht nur in den USA, sondern auch in Europa und auf anderen Kontinenten.

Wie wurden die Daten erhoben? Piscatella erklärt in seinem Twitter-Thread, die Methodik der Studie: Demnach basieren die Daten auf der monatlich durchgeführten „PlayerPulse“-Befragung von Circana, welche rund 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab 13 Jahren in den USA umfasst.

Hälfte aller Gamer sind weiblich – Männer reagieren auf erbärmliche Weise © (Montage)

Die Umfragen werden online über PC und mobile Geräte durchgeführt und stammen aus einem landesweit repräsentativen Pool. Die Befragten sind qualifiziert, wenn sie innerhalb der vergangenen 30 Tage Videospiele gespielt haben. Obwohl die Daten somit fundiert und nachvollziehbar sind, zweifeln viele männliche Gamer daran.

Hälfte der Gamer sind weiblich – Reaktionen männlicher Gamer sind erbärmlich

So reagieren die männlichen Gamer: In den Antworten auf Piscatellas Tweets äußern viele Twitter-Nutzer ihre Zweifel. Sie wollen einfach nicht glauben, dass diese Statistiken stimmen. Einige behaupteten, die Daten seien falsch oder die Zahlen von Müttern verzerrt, die Konsolen für ihre Söhne kaufen – doch die oben aufgeführte Methodik der Studie zeigt, dass das nicht sein kann.

Mehr zum Thema Mehr News und Videos auf einen Blick? Check die ingame App

Dass Frauen im Gaming nicht wahrgenommen werden, hat Gründe: Vor allem in Onlinespielen haben Frauen Hemmungen, sich als solche zu bekennen. Sie spielen häufig stumm oder haben Gamertags, die nicht weiblich klingen, um nicht belästigt und beleidigt zu werden. Vor einigen Monaten hatten zwei Männer den Selbsttest gemacht und sich als Frauen in Onlinespielen ausgegeben. Es dauerte nicht lang, bis auch sie beleidigt wurden.