Zum Start von „Die Ringe der Macht“: Amazon verschenkt beliebtes „Herr der Ringe“-Spiel

Von: Ömer Kayali

Die heiß erwartete Serie „Die Ringe der Macht“ ist bei Amazon gestartet. Zu diesem Anlass erhalten Prime-Nutzer ein „Herr der Ringe“-Spiel gratis.

Der Mittelerde-Hype ist wieder angefacht – dank Amazon. Die neue Serie, „Die Ringe der Macht“, ist bei Prime Video endlich gestartet und die Erwartungen der „Der Herr der Ringe“-Fans sind hoch. Schließlich handelt es sich um die bisher teuerste Serienproduktion überhaupt. Für Prime-Nutzer hat Amazon noch ein weiteres Schmankerl parat: Denn über Prime Gaming erhalten alle Abonnenten im September eines der beliebtesten „Der Herr der Ringe“-Spiele kostenlos.

„Mittelerde: Mordors Schatten“ gratis für alle Amazon Prime-Nutzer

Amazon Prime-Abonnenten können sich im September „Mittlerde: Mordors Schatten“ kostenlos sichern. © Warner Interactive

„Mittelerde: Mordors Schatten“ ist ein Action-Rollenspiel, in der Spieler in die Kluft von Talion schlüpfen. Er ist ein Waldläufer von Gondor, der seine Familie rächen will. Zeitlich ist das Spiel zwischen „Der Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“ angesiedelt. Es basiert allerdings nur lose auf Tolkiens Werken und die Geschichte um Talion wurde von den Entwicklern erfunden. „Mordors Schatten“ wird vor allem für die schnellen und herausfordernden Kämpfe gelobt sowie für das „Nemesis-System“.

So sichern Sie sich „Mittelerde Mordors Schatten“ über Prime Gaming

Alle kostenlosen Inhalte sind auf der offiziellen Seite von Prime Gaming aufgelistet. „Mordors Schatten“ ist dort ebenfalls aufgeführt.

Sie müssen über eine Prime-Mitgliedschaft verfügen, um sich die kostenlosen Angebote zu sichern.

Klicken Sie auf der Seite auf das gewünschte Produkt und anschließend auf „Jetzt aktivieren“.

Falls Sie noch nicht angemeldet sind, tun Sie das nun im nächsten Schritt.

Danach landet das PC-Spiel auch schon in Ihrer Spielebibliothek.

