God of War Ragnarök: Preload gestartet – Jetzt auf PS4 und PS5 herunterladen

Von: Joost Rademacher

God of War Ragnarök – Alles zu Release, Editionen und Vorgeschichte © Sony

Ab sofort ist God of War Ragnarök auf PS4 und PS5 zum Vorladen bereit. So viel Platz braucht das Spiel und so einfach lädt man es schon jetzt runter.

Santa Monica – In wenigen Tagen erscheint God of War Ragnarök endlich für PS4 und PS5. Das Action-Adventure kann man aber schon jetzt auf die heimische Konsole holen. Der Preload von God of War Ragnarök ist ab sofort verfügbar, also können Fans das Spiel bereits herunterladen, um am Tag des Release keine Wartezeiten mehr hinnehmen zu müssen.

Mit dem gestarteten Preload gibt es auch endlich finale, handfeste Angaben zur Downloadgröße von God of War Ragnarök. Egal ob man auf PS4 oder PS5 spielt, am besten stellt man vorher sicher, dass genügend Platz auf der Festplatte frei ist. Der Download ist nicht gerade klein, aber so hat man wenigstens vor Release ausreichend Zeit, um das Spiel komplett auf die Konsole zu wuppen.