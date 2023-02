Hogwarts Legacy: Geheimer Händler zahlt mehr Gold – Aber man muss dafür zittern

Von: Janik Boeck

Teilen

Hogwarts Legacy: Geheimer Händler © YouTube: PlayStation / Warner Bros. (Montage)

Es gibt einen geheimen Händler in Hogwarts Legacy. Der zahlt mehr Gold für Ausrüstung. Aber man muss zittern, um ihn freizuschalten.

Burbank, Kalifornien – Zu all dem coolen Zauber in Hogwarts Legacy gibt es auch Aspekte im Spiel, die eher sterblicher Natur sind. Gold verdienen zum Beispiel. Weil der Markt nicht alles regelt und Sie keine Erben sind, müssen Sie für Ihren Wohlstand arbeiten. Bei einem Händler bekommen Sie in Hogwarts Legacy etwas mehr Gold als bei allen anderen. Allerdings können den nicht alle Spieler freischalten.

ingame.de verrät, wie man den geheimen Händler in Hogwarts Legacy freischaltet.

Mehr zum Thema Hogwarts Legacy: Geheimer Händler zahlt euch mehr Gold – Ihr müsst dafür zittern

Der Händler, der Ihnen mehr für Ihre Ausrüstung zahlt, kann unterschiedliche Namen haben. Das liegt daran, dass der Laden Ihnen selbst gehört und Sie sich einen Namen aussuchen können.