Hogwarts Legacy: Slytherin oder Gryffindor? Der große Haus-Test

4 Optionen

Stehen Sie vor der Entscheidung, ein Haus in Hogwarts Legacy zu wählen? Dann helfen wir Ihnen mit unseren Haus-Test auf die Sprünge.

Burbank, USA - Hogwarts Legacy wird am 10. Februar das Licht der Welt erblicken. Es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass das Harry Potter-Spiel der meist erwartete Release des Jahres ist. Tausende Zauberer und Hexen werden sich in eine virtuelle Version von Hogwarts wagen. Wir klären mit Ihnen zusammen die wohl größte Frage zu Beginn des Spieles. Welches Haus passt zu Ihnen in Hogwarts Legacy?

Auf ingame.de finden Sie das große Haus-Quiz zu Hogwarts Legacy.

Lesen Sie auch Hogwarts Legacy: Haus-Test – Welches Haus bist du? Hogwarts Legacy: Haus-Test – Welches Haus bist du?

Ihr Haus in Hogwarts Legacy wird einen wesentlichen Einfluss auf Ihr Spielerlebnis haben. Die Entscheidung muss daher weise gefällt werden. Zum Beginn des Spieles werden Sie Ihr Haus frei auswählen können. Sie haben die Wahl zwischen Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff und Ravenclaw.