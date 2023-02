„Hogwarts Legacy“ im Test: Zauberhaftes Zauberspiel

Spieletest

Die Skepsis im Vorfeld war so groß wie die Geheimniskrämerei, die Debatte insbesondere über Harry-Potter-Erfinderin J. K. Rowling so erbittert, dass zum Boykott aufgerufen wurde – nicht die besten Voraussetzungen für „Hogwarts Legacy“. Dennoch ist es ein Riesenhit geworden. Woran liegt das?

Die damals bettelarme J. K. Rowling bescherte der Welt wundervolle Geschichten voller Fantasie und Magie, als sie die Harry Potter-Reihe ins Leben rief. Bücher, die ganze Generationen prägten. In den vergangenen Jahren fiel die mittlerweile märchenhaft reiche Lady Rowling vor allem durch ausgesprochen unappetitliche, transfeindliche Bemerkungen auf.

Der Streit darüber, ob man Autor und Werk trennen kann, darf oder muss, wurde im Internet mit der für diese Zeit üblichen unerbittlichen Härte geführt. Das driftete dann bisweilen ins leicht Absurde ab – so sahen einige in der Darstellung der Goblins klare antisemitische Tendenzen. Die Folge: Lautstark wurde gefordert, man müsse vom Kauf von „Hogwarts Legacy“ absehen.

Nun ist das Spiel seit einigen Tagen auf dem Markt und führt souverän die Bestsellerlisten an. Der Grund dafür ist kein politischer, sondern wahrscheinlich ein ganz einfacher: „Hogwarts Legacy“ ist schlicht und ergreifend ein wunderbares Spiel geworden.

Hogwarts Legacy im Test: In Windeseile verzaubert vom Zaubererspiel

Jetzt war ich nie der beinharte Harry-Potter-Fan, der nie ohne Gryffindor-Schal und Nickelbrille das Haus verlässt. Ich habe die Bücher gelesen und die Filme geschaut und fühlte mich dabei immer gut unterhalten. Und doch stellte ich fest, wie schnell ich vom Zaubererspiel verzaubert wurde, nachdem ich es gestartet hatte. Obgleich es rund 100 Jahre vor den Büchern spielt, ist der Wiedererkennungseffekt immens. Die Programmierer bedienten sich nach Herzenslust, insbesondere an der Bildsprache der Filme. Und machen das Spiel damit nicht nur für Fans zu einem nostalgischen Erlebnis.

Wir übernehmen die Rolle des Neuen in Hogwarts. Eines Schülers (oder einer Schülerin, jeder kann sich den Charakter kreieren, den er möchte), der erst mit der fünften Klasse auf die Zaubereischule wechselt. Ein Kunstgriff, mit dem verhindert wird, dass man mit einem Zehnjährigen allzu gruselige Abenteuer erlebt. Und weil unser Schüler natürlich, wie es sich für ein ordentliches Videospiel gehört, eine ganz besondere Begabung hat, ein Auserwählter ist, stolpern wir postwendend in eine spannende und sehr kompetent erzählte Geschichte. Mehr zu Story soll an dieser Stelle nicht verraten werden.

Gute Hauptstory ist nur eine der Zutaten im Zaubertrank „Hogwarts Legacy“

Denn die Hauptstory ist zwar sehr gelungen, aber nur eine von vielen Zutaten im Zaubertrank, der „Hogwarts Legacy“ so gut macht. Da ist die riesige offene Welt – man kann nicht nur die gigantische Zaubererschule Hogwarts bis in den kleinsten Winkel erkunden, sondern auch das Umland und den verbotenen Wald. An jeder Ecke lauert dort Fanservice, aber auch knackige Rätsel und schön erzählte Nebenaufgaben. So viele, dass man bisweilen fast ein bisschen aus den Augen verliert, dass man eigentlich gerade die Welt retten muss.

Die Welt ist nicht nur spannend, sondern auch wunderschön. Braust man mit seinem Besen über den großen See oder düst mal schnell rüber auf ein Butterbier in Hogsmeade, kommt man ein ums andere Mal aus dem Staunen über die abwechslungsreich modellierte Welt kaum heraus. Insbesondere die Beleuchtung sorgt für mächtig Stimmung.

Ist man in der Schule selbst unterwegs und hat – getestet wurde die Variante für die Xbox Series X – Raytracing angeschaltet, dann kommt man in den Genuss wirklich spektakulärer Spiegelungen. Es ist schon erstaunlich, wie viel glaubwürdiger alles wirkt, wenn sich die riesigen Buntglasfenster bei Sonnenschein physikalisch korrekt auf einem Marmorboden spiegeln. Dazu kommen hochdetaillierte, liebevoll gestaltete Charaktere, die uns auf unserem Abenteuer begleiten, egal ob Mitschüler oder Lehrer.

Gezaubert wird im Test von Hogwarts Legacy eine Menge – und es macht Spaß!

Und Zaubereffekte, die wirklich reinhauen. Gezaubert wird eine Menge in „Hogwarts Legacy“ – ständig warten alle möglichen Monster und Unholde auf uns. Da ist man gut beraten, fleißig den Unterricht zu besuchen und die Zusatzaufgaben der Lehrer zu erledigen. Denn so erweitert man nach und nach sein Arsenal an Zaubersprüchen. Und es ist ein Riesenspaß, die richtigen Zauber zu kombinieren – erst einen Feuerzauber, um das Schild des Gegners zu brechen, dann schleudert man ihn mit „Leviosa“ in die Luft und wenn er da so zappelt, gibt man ihm den Rest. Das ist bisweilen rabiat, macht aber auch wirklich sehr viel Spaß.

In „Hogwarts Legacy“ wird freilich nicht nur gekämpft, sondern auch viel gerätselt. Dabei kommt es darauf an, Zauber geschickt zu kombinieren – Motten fliegen gern hellerleuchteten Zauberstäben hinterher, kaputte Brücken lassen sich mit „Reparo“ in Windeseile wieder begehbar machen, Stoß- und Ziehzauber sind oftmals erstaunlich praktisch. Das kann im Einzelfall schon mal ziemlich fordernd sein, mit ein bisschen Grübeln kommt man aber meistens auf die Lösung.

Hogwarts Legacy im Test: Immer die nächste Zauber-Karotte vor der Nase

Das Spiel ist generell sehr geschickt darin, den Spieler bei der Stange zu halten. Ballern einen viele Spiele zu Beginn oft so mit neuen Mechaniken zu, dass man die Übersicht verliert und schnell frustriert ist, hat „Hogwarts Legacy“ definitiv den Bogen raus. Immer wieder braucht man, um in der Hauptstory voranzukommen, einen neuen Zauberspruch oder eine andere Fähigkeit.

Und weil man gespannt ist, wie es weitergeht, absolviert man die dafür notwendigen (und ganz nebenbei auch gut erzählten) Quests mit Elan und Freude. Nicht nur Zauber, auch das Craftingsystem wird immer weiter ausgebaut - es gibt viel zu tun, das artet aber nie in Stress aus und wirkt auch alles irgendwie logisch und nötig. So soll es sein in offenen Welten!

Hogwarts Legacy im Testfazit: Die beste Open-World, ein wunderschönes Fanfest und eine spannende Geschichte

Schlussendlich braucht man sich nicht zu wundern, dass „Hogwarts Legacy“ ein Hit geworden ist. Denn den Entwicklern von Avalanche ist ein wundervolles Spiel gelungen. Ein Fanfest, bei dem man immer wieder Nostalgiegefühle bekommt. So, ganz genau so muss es sein, wenn man Schüler in Hogwarts ist. An jeder Ecke entdeckt man Details aus den Filmen, die Grafik ist auf hohen Qualitätsstufen einfach umwerfend schön.

Die Open World ist prallvoll mit Aufgaben, Sachen zum Sammeln, großen und kleinen Entdeckungen, läuft aber nicht wie viele Ubisoft-Spiele in die „Excel“-Falle, bei der man nur stupide Sachen abhakt. Die Story selbst gewinnt vielleicht keinen Originalitätspreis - aber das war, wenn wir ganz ehrlich sind, auch bei den „Harry Potter“-Romanen nie der Fall. Genau wie diese ist sie spannend und warmherzig erzählt, da gibt es nichts zu meckern.

Also ist alles wunderbar in Hogwarts? Natürlich nicht. Während das Spiel auf der PS5 wohl wirklich rund laufen soll, kommt die technisch mindestens genauso leistungsfähige XBox Series X ab und an schon ein bisschen ins Stottern. Und die PC-Variante ist wohl auch noch von etlichen Bugs und Performance-Problemen geplagt. Das allerdings lässt sich ausbessern. Und tatsächlich kommen in kurzer Frequenz Updates, die das Spiel deutlich runder laufen lassen.

Bleibt nur J.K. Rowlings Transphobie und die Frage, ob man ihr weiter Geld zuschieben will oder nicht. Dass sie an „Hogwarts Legacy“ mitverdient, ist unstrittig. Aber die Frage ist schon, ob man nicht auch die tolle Arbeit der Entwickler unterstützen will, die jahrelang geschuftet haben, um eines der besten Spiele seit Jahren zu schaffen. Und die ganz nebenbei und ohne großes Aufhebens sehr schön deutlich machen, was sie von der Trans-Feindlichkeit der Autorin halten. Sie bauten nämlich eine relativ wichtige Nebenfigur ein, die ganz klar eine Trans-Person ist. Einfach so, weil das normal ist und zum Leben dazu gehört.

