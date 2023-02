Hogwarts Legacy Trophäen-Guide: So kommt man mit Leichtigkeit zur Platin-Trophäe

Von: Joost Rademacher

Teilen

Hogwarts Legacy Trophäen-Guide: So kommt man mit Leichtigkeit zur Platin-Trophäe © Warner Bros. Games (Montage)

Wer alle Trophäen oder Achievements in Hogwarts Legacy sammeln will, braucht ein wenig Geduld. Mit ein paar einfachen Tipps spart man aber Zeit und Nerven.

Hamburg – Die Türen der Zauberschule stehen offen, Hogwarts Legacy ist nach langer Wartezeit und vielen Kontroversen erschienen. Unter denen, die sich jetzt in die Schule für Hexerei und Zauberei einschreiben, verbergen sich mit Sicherheit auch ein paar eifrige Trophäenjäger. Der Weg zur Platin-Trophäe erweist sich auch in Hogwarts Legacy als zeitfressende Unternehmung, mit ein paar Tipps kann man dabei aber praktische Abkürzungen nehmen und eine Menge Zeit sparen.

Den vollen Trophäen-Guide zu Hogwarts Legacy finden Sie bei ingame.de.

Mehr zum Thema Hogwarts Legacy Trophäen-Guide: So macht ihr euch den Weg zum Platin ganz leicht

Den Weg zu den 46 Trophäen in Hogwarts Legacy können Spieler sich zum Glück etwas entspannter gestalten, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Wenn man sich den Ablauf ein wenig unterteilt, kann man so nicht nur Zeit sparen, man behält auch den Überblick, was noch zu tun ist.