Horizon Forbidden West: Bester Bogen – so lässt er sich freischalten

Von: Janik Boeck

Horizon Forbidden West: Den besten Bogen freischalten © Guerilla Games

Horizon Forbidden West ist endlich da. Im zweiten Teil hat Aloy ein enormes Arsenal zur Verfügung. Das die besten Bögen sind und ihre Fundorte.

Amsterdam – Horizon Forbidden West* ist endlich da und Heldin Aloy bekommt es ein zweites Mal mit gefährlichen Maschinen zu tun. Um die fachgerecht zerlegen zu können, braucht es das richtige Werkzeug. Deshalb hat Entwickler Guerilla Games den Spielern eine große Auswahl an Bögen an die Hand gegeben. Doch welcher ist eigentlich der beste Bogen in Horizon Forbidden West?

ingame.de verrät, welche die besten Bögen in Horizon Forbidden West sind und wie man sie freischaltet.*

In Horizon Forbidden West zählen Bögen zu den stärksten Waffen. In Aloys zweitem „Open World“-Abenteuer gibt es davon eine ganze Menge. Wenn Sie die besten Bögen im Spiel haben wollen, gibt es allerdings drei Stück, die Sie sich unbedingt holen sollten. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.