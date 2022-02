Horizon Forbidden West: Alle Langhälse – Trophäe auf PS4 und PS5 freischalten

Von: Janik Boeck

Horizon Forbidden West: Langhälse sind wieder wichtiger Bestandteil des Spiels © Guerilla Games (Montage)

Die Trophäe für alle Langhälse in Horizon Forbidden West ist schwerer zu bekommen als im Vorgänger. So lösen Sie alle Aufgaben für die Trophäe.

Amsterdam – Horizon Forbidden West* ist da und das bedeutet für Fans etliche Stunden Erkunden und Klettern in einer schier endlos großen Spielwelt. Vor allem Trophäen-Jägern bekommen eine Menge zu tun. Unter anderem gilt es auch wieder Langhälse zu erklimmen und zu überbrücken – diesmal mit erhöhter Schwierigkeit.

ingame.de verrät, wie Sie die Trophäe für alle Langhälse in Horizon Forbidden West bekommen.*

In Horizon Forbidden West hat sich an den Langhälsen etwas geändert. Während die riesigen Maschinen in Horizon Zero Dawn noch relativ leicht zu erklimmen waren, müssen Sie im Nachfolger kleinere Aufgaben und Rätsel lösen. Um die Trophäe „Alle Langhälse überbrückt“ für PS4 und PS5 freizuschalten, müssen Sie sich in Horizon Forbidden West also etwas mehr anstrengen.*ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.