Horizon Forbidden West: Neuer Trailer zeigt Aktivitäten der Open World – Arena-Kämpfe kommen

Von: Janik Boeck

In Horizon Forbidden West warten jede Menge Aktivitäten in der Open World auf Aloy und die Fans © Sony

Horizon Forbidden West ist nicht mehr weit entfernt. Ein neuer Trailer verkürzt nun die Zeit des Wartens für die Fans und zeigt, was im Spiel auf sie wartet.

Amsterdam – Horizon Forbidden West* rückt immer näher. In zwei Wochen, genauer am 18. Februar 2022, ist es so weit. Dann dürfen Fans endlich wieder als Aloy durch die postapokalyptische Welt ziehen, um Maschinen-Monster zu zerlegen oder zu zähmen. Ein neuer Trailer gab nun erstmals Einblicke in die Aktivitäten und Herausforderungen, die in der Open World von Horizon Forbidden West auf Sie warten.

Im neuen Trailer zu Horizon Forbidden West bekommen Sie einen ersten Eindruck in die vielen Aktivitäten und Herausforderungen, die in der Open World des Spiels auf Sie zu warten scheinen. Dazu zählen einige alte bekannte, wie die Jagdgründe. Doch auch einige Neuheiten scheinen dabei zu sein.