Hund spielt Elden Ring – rettet seine Besitzerin vor dem Spieltod

Von: Aileen Udowenko

Teilen

Auf der Suche nach Leckerlis – Hund rettet Streamerin in Elden Ring das Leben © MissMikka/From Software (Montage)

Die Streamerin MissMikka kann auf ihren Hund besonders stolz sein. Der Vierbeiner rettete ihr während eines Livestreams in Elden Ring das Leben.

Stockholm, Schweden – Und wieder einmal zeigt sich, der beste Freund des Menschen ist der Hund – zumindest die Streamerin MissMikka dürfte diese These wohl nicht mehr infrage stellen. Während sie in ihrem Livestream ihren „Elden Ring“-Charakter kurz unbeaufsichtigt ließ, wagte sich ihr Hund Yoshi ans Steuer. Der treue Vierbeiner sorgte auf Twitch aber nicht nur für einen süßen Anblick, sondern beschützte seine Besetzerin auch vor dem sicheren Tod durch einen Drachen.

ingame.de verrät alles zum Hund, der sein Frauchen in Elden Ring beschützt.

Mehr zum Thema Auf der Suche nach Leckerlis – Hund rettet Streamerin in Elden Ring das Leben

Eigentlich wollte der Shiba-Inu Yoshi wohl nur die Abwesenheit seines Frauchens nutzen, um im Streaming-Zimmer nach Leckerlis zu suchen. Doch nebenbei vollzog der besondere „Good Boy“ eine wahre Heldentat. Denn mit seinen Pfoten steuerte er den „Elden Ring“-Charakter von MissMikka mehrere Schritte hinter einen schützenden Stein, während dieser von einem Drachen angegriffen wurde.