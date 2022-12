FIFA 23: WM-Tipp von EA – Bereits 3 Mal in Folge richtig

Von: Josh Großmann

Mithilfe von FIFA 23 bestimmt EA die Vorhersage zur kommenden WM. Bei den letzten drei Fußball-Weltmeisterschaften lag der kanadische Entwickler schon richtig.

Vancouver, Kanada – In FIFA 23 ist der WM-Modus gestartet und der Entwickler EA ist vollkommen im Meisterschaftsfieber. Passend zum neuen Event präsentiert der FIFA-Entwickler seine Prediction zur umstrittenen WM in Katar. Dafür wurden die 64 Spiele in FIFA 23 simuliert – dieses Verfahren ist so genau, dass es bei den WMs in 2018, 2014 und 2010 den richtigen Sieger vorhersagen konnte. Stimmt die WM Prediction von EA auch dieses Mal wieder?

ingame.de präsentiert die WM-Prediction von EA, die mithilfe von FIFA 23 gemacht wurde.

Zu jeder WM gibt es wieder neue Orakel, die das Ergebnis schon vor dem Turnier wissen wollen. Das Orakel von EA sind die eigenen FIFA-Spiele, in denen die Spiele einfach kurzerhand schon vor der Weltmeisterschaft simuliert werden. Damit liegt der Entwickler seit 2010 richtig und hat auch für die diesjährige WM eine Vorhersage gemacht.