iPhone SE 3: Vorstellung wohl in Kürze – das steckt im Budget-Smartphone

Smartphone zum schmalen Preis

iPhone SE3 in den Startlöchern? Insidern zufolge plant Apple für März 2022 ein Ankündigungs-Event. Dort soll auch das neue Budget-Smartphone einen Auftritt haben.

Cupertino, Kalifornien - Beim „Spring-Loaded“-Event von Apple* im letzten Jahr hatten sich viele Fachleute gewundert, dass kein neues iPhone SE vorgestellt wurde. Doch eigentlich ist es gar nicht so verwunderlich gewesen. Das erste iPhone SE, welches in 2016 auf den Markt kam, brauchte vier Jahre, um einen Nachfolger zu bekommen. Das erste SE war einfach eine zu gute Alternative zu der sonstigen iPhone-Modellreihe. Hinzu kam, dass viele Anwender das „Hand freundliche“ Gerät zu schätzen gelernt haben.

ingame.de* verrät, was das neue iPhone SE 3 kann und wann es angekündigt werden könnte.

Als das neue iPhone SE in 2020 erschien, wirkte es so, als wenn Apple bis zum allerletzten Moment gewartet hat ein günstigeres iPhone auf den Markt zu bringen. Dabei blieben sie der Tradition treu und nutzten ein älteres Design (damals das iPhone 8) und ältere Technik (Touch ID statt Face ID). Allerdings wurde ein besserer Chipsatz verbaut, um die Akkulaufzeit zu erhöhen. Glaubt man einigen Insidern, steht nun die dritte Iteration des SE in den Startlöchern.